MLB／大谷翔平聯手神鱒開轟復活！天使5:2擊敗響尾蛇終止4連敗

影音／大谷翔平又轟了！31發全壘打獨走！有機會超越法官62轟紀錄

▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，單季31轟達成。（圖／美聯社／達志影像）
▲天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，單季31轟達成。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（3）日在面對響尾蛇隊三連戰最後一場，8局下開轟，本季31轟獨居全壘打王，天使靠著他跟「神鱒」Mike Trout同場開轟，最終以5:2贏球，終止4連敗，大谷持續在全壘打、打點都是雙冠王，領先群雄，大谷有機會超越洋基「法官」Aaron Judge 去年創下的單季62轟美聯障礙。

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大谷賽前就有30轟，Matt Olson也有28轟、68打點，但大谷開轟後，兩人並列打點王，大谷則是領先3轟，美聯部分，他31轟遠遠領先第二名的Luis Robert 24轟有7支之多，

而他 以68分打點也領先 Adolis Garcia 67分打點，而大谷從這場開始排在4棒，對他爭取三冠王都很有幫助。

隨著大谷手感加溫，天使隊要晉級季後賽不是夢想，Mike Trout也在日前希望大谷留下，不要在季後就閃人，兩人還是有機會挑戰世界大賽冠軍。

這發全壘打距離是454英尺，是大谷本季第10發超過440英尺的全壘打，他在6月30日開轟，這發全壘打距離為150公尺，約493英尺，是本季大聯盟最遠的全壘打。

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