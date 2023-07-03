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免費肺癌篩檢上路滿週年　拯救逾500高風險家庭

▲衛福部長薛瑞元今（3）日出席免費肺癌篩檢上路滿週年記者會。（圖／翻攝自臉書）
▲衛福部長薛瑞元今（3）日出席免費肺癌篩檢上路滿週年記者會。（圖／翻攝自臉書）

記者黃仁杰／台北報導

衛生福利部自去（2022）年7月1日起，將肺癌篩檢納入我國第五癌篩檢，補助肺癌高風險族群每2年1次免費低劑量電腦斷層檢查，台灣成為世界第一個針對具肺癌家族史及重度吸菸者提供肺癌篩檢的國家。111年7月1日至112年6月30日止，全國已有49,508位民眾接受檢查，並找出531名確診肺癌個案，其中早期個案占了85.1 %，顯示LDCT肺癌篩檢確實有助於早期發現肺癌，讓民眾儘早接受治療，提升肺癌存活率並拯救個人生命。

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肺癌是全球死亡率最高的癌症，我國111年肺癌標準化死亡率為每十萬人21.8人，相較100年每十萬人26.0人，已下降16.2%，但仍然高居臺灣癌症死因第一位，占了111年所有癌症死亡人數的五分之一。肺癌患者存活率較低，主要原因是早期肺癌無明顯徵狀，而出現顯著症狀時，診斷已多為晚期。早期肺癌5年存活率達9成以上，但第4期就急降至1成，不同期別的存活率差距甚大。但109年臺灣癌症登記資料顯示，我國每2個肺癌確診個案就有1個已經是第4期，晚期個案占6成以上，錯過早期治療機會。

國民健康署署長吳昭軍表示，LDCT是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，我國肺癌篩檢計畫實施週年以來，找出的肺癌個案有85.1%為早期，證實能有效於早期發現肺癌，有助提高肺癌存活率。

因此，符合資格者應儘速參加篩檢，對象包括具肺癌家族史，50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌；重度吸菸史50至74歲且吸菸史達30包-年以上，戒菸未達15年之重度吸菸者。

國民健康署與全國167家醫院攜手合作，推動肺癌早期偵測計畫，鼓勵符合資格民眾，可至國民健康署肺癌篩檢合約醫院預約及檢查

公費補助LDCT肺癌篩檢服務已受檢民眾中，約9.2%經醫師評估有疑似異常之肺部結節，需定期檢查追蹤或進行確診程序。肺部結節多數為良性，衛生福利部薛瑞元部長提醒，檢查結果疑似異常的民眾，務必遵醫囑定期追蹤，以觀察結節有無新增或變化；若經醫師確診為肺癌者，更應配合治療計畫，儘早診治，爭取較大的復原機會。中央健康保險署與國民健康署攜手合作，自112年6月1日起推動「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」，提供醫療院所主動追蹤篩檢疑似異常個案的誘因，協助依照民眾就醫意願，進行妥適安排，完成後續檢查追蹤或確診程序。

吳昭軍另外提醒，LDCT僅能早期發現肺癌，並不能降低肺癌的發生率，吸菸者戒菸10到15年，肺癌發生機會可減半。對於目前仍有吸菸的民眾，請多善用戒菸服務資源，增加戒菸成功的機率，同時遠離二、三手菸，並養成健康生活習慣，才能降低罹患肺癌風險。

 

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