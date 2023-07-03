免費肺癌篩檢上路滿週年　拯救逾500高風險家庭

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國民健康署署長吳昭軍表示，LDCT是目前唯一具國際實證，可以早期發現肺癌的篩檢工具，我國肺癌篩檢計畫實施週年以來，找出的肺癌個案有85.1%為早期，證實能有效於早期發現肺癌，有助提高肺癌存活率。
因此，符合資格者應儘速參加篩檢，對象包括具肺癌家族史，50至74歲男性或45至74歲女性，其父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌；重度吸菸史50至74歲且吸菸史達30包-年以上，戒菸未達15年之重度吸菸者。
國民健康署與全國167家醫院攜手合作，推動肺癌早期偵測計畫，鼓勵符合資格民眾，可至國民健康署肺癌篩檢合約醫院預約及檢查
公費補助LDCT肺癌篩檢服務已受檢民眾中，約9.2%經醫師評估有疑似異常之肺部結節，需定期檢查追蹤或進行確診程序。肺部結節多數為良性，衛生福利部薛瑞元部長提醒，檢查結果疑似異常的民眾，務必遵醫囑定期追蹤，以觀察結節有無新增或變化；若經醫師確診為肺癌者，更應配合治療計畫，儘早診治，爭取較大的復原機會。中央健康保險署與國民健康署攜手合作，自112年6月1日起推動「全民健康保險癌症治療品質改善計畫」，提供醫療院所主動追蹤篩檢疑似異常個案的誘因，協助依照民眾就醫意願，進行妥適安排，完成後續檢查追蹤或確診程序。
吳昭軍另外提醒，LDCT僅能早期發現肺癌，並不能降低肺癌的發生率，吸菸者戒菸10到15年，肺癌發生機會可減半。對於目前仍有吸菸的民眾，請多善用戒菸服務資源，增加戒菸成功的機率，同時遠離二、三手菸，並養成健康生活習慣，才能降低罹患肺癌風險。
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