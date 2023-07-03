MLB／大谷翔平聯手神鱒開轟復活！天使5:2擊敗響尾蛇終止4連敗

中職選秀／來自那瑪夏的英雄！簽約金高達6253萬！林子偉選擇回台

▲林子偉曾跟紅襪簽下209萬美元的大約，進入美職體系。（圖／美聯社／達志影像）
▲林子偉曾跟紅襪簽下209萬美元的大約，進入美職體系。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

前紅襪、大都會旅美好手林子偉，今（3）日確定報名中職選秀，成為今年選秀會最大亮點，回顧林子偉過去的棒球生涯，他曾被譽為是亞洲最好內野手，在世青賽棒幫台灣打下冠軍，當選MVP，曾以高達209萬美元(約台幣6253萬)的簽約金加盟紅襪隊，上過大聯盟，更創造「林海嘯」風潮，他也是來自那瑪夏的英雄，代表台灣的經典賽國手。

我是廣告 請繼續往下閱讀
來自那瑪夏的林子偉

1994年林子偉出生於高雄市那瑪夏，也是88風災的重創區域，當時莫拉克颱風重創南台灣，小林村遭土石流滅村，那瑪夏位在小林村上游也受到波及。林子偉回想，當時在台中比賽，很擔心家裡狀況。

林子偉就讀忠孝國中，跟堂哥林志賢（林岱安:現統一獅捕手）感情很好，孔念恩為他的外甥（現富邦悍將），受到哥哥林子涵影響，可說是從小就跟棒球結緣，他身材雖然不高大，但打擊、跑壘、投球都很有天份。

世青賽MVP　洋基曾想簽下他

高一就讀高苑工商的林子偉，早早就在世青賽闖出名號，他不但獲選大會MVP，也跟林岱安合組「台灣連線」，一起為台灣拿下2010年的世青賽冠軍。

由於比賽在加拿大雷灣，當時一度傳出洋基隊在他未成年狀況下簽下他，還開出簽約金40萬美元(約1276.4萬台幣)的合約，最後棒協不承認，也協調洋基隊放棄。

簽下209萬美元簽約金 大聯盟台灣史上最年輕野手

但林子偉的表現，已經受到國際球探關注，他的一舉一動，也受到注意，2012年時的林子偉，甚至跟當時日本隊王牌投手藤浪晉太郎對決，還敲出安打，之後他畢業跟紅襪隊簽下209萬美元（約6253萬）的大約，僅次於曹錦輝的220萬美元，林子偉的旅美之旅，就此展開。

在小聯盟生活很苦，林子偉卻沒有放棄，他在2017年上2A，並在6月24日升上大聯盟，成為「大聯盟史上台灣最年輕野手」。

林子偉成為工具人，也因為守位多元，成為球隊調度活棋，2017年他就展露頭角，隔年紅襪隊也需要他頂替多樣位置，林子偉還幫助球隊打下世界大賽冠軍。2018年林子偉的表現亮眼，還被稱為「子海嘯」（Tzunami)風潮，讓他受到關注。

受傷勢困擾　林子偉近年轉戰大西洋聯盟

2019年林子偉依舊搶眼，而他多樣的位置，還是未能幫他爭取到更多上場時間，2020年球季結束，他轉戰新東家雙城隊，不過因傷影響出賽，2022年他又跟大都會簽下小聯盟約，但依舊在球季中被釋出，最近2年，林子偉都在大西洋獨立聯盟長島鴨隊打拚。

2023年經典賽，林子偉選擇打中華隊，持續為台灣爭光，他也想再度證明自己是有機會，有能力回到大聯盟，而他在經典賽對戰義大利隊之戰開轟，再度讓球迷期待他的身手，如今他報名中職選秀，也算是回到家鄉奉獻。

中職／林子偉確定投入選秀！台鋼握有狀元籤！洪一中總教練說話了

中職／林子偉確定投入選秀！「台鋼狀元」大熱門　恐要先付買斷金

中職／林子偉考慮回台選秀！有機會當台鋼狀元？

亞運／杭州亞運會中華隊旅外名單出爐！林子偉、林昱珉等好手入列

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀