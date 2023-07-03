中職選秀／來自那瑪夏的英雄！簽約金高達6253萬！林子偉選擇回台

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1994年林子偉出生於高雄市那瑪夏，也是88風災的重創區域，當時莫拉克颱風重創南台灣，小林村遭土石流滅村，那瑪夏位在小林村上游也受到波及。林子偉回想，當時在台中比賽，很擔心家裡狀況。
林子偉就讀忠孝國中，跟堂哥林志賢（林岱安:現統一獅捕手）感情很好，孔念恩為他的外甥（現富邦悍將），受到哥哥林子涵影響，可說是從小就跟棒球結緣，他身材雖然不高大，但打擊、跑壘、投球都很有天份。
世青賽MVP 洋基曾想簽下他
高一就讀高苑工商的林子偉，早早就在世青賽闖出名號，他不但獲選大會MVP，也跟林岱安合組「台灣連線」，一起為台灣拿下2010年的世青賽冠軍。
由於比賽在加拿大雷灣，當時一度傳出洋基隊在他未成年狀況下簽下他，還開出簽約金40萬美元(約1276.4萬台幣)的合約，最後棒協不承認，也協調洋基隊放棄。
簽下209萬美元簽約金 大聯盟台灣史上最年輕野手
但林子偉的表現，已經受到國際球探關注，他的一舉一動，也受到注意，2012年時的林子偉，甚至跟當時日本隊王牌投手藤浪晉太郎對決，還敲出安打，之後他畢業跟紅襪隊簽下209萬美元（約6253萬）的大約，僅次於曹錦輝的220萬美元，林子偉的旅美之旅，就此展開。
在小聯盟生活很苦，林子偉卻沒有放棄，他在2017年上2A，並在6月24日升上大聯盟，成為「大聯盟史上台灣最年輕野手」。
林子偉成為工具人，也因為守位多元，成為球隊調度活棋，2017年他就展露頭角，隔年紅襪隊也需要他頂替多樣位置，林子偉還幫助球隊打下世界大賽冠軍。2018年林子偉的表現亮眼，還被稱為「子海嘯」（Tzunami)風潮，讓他受到關注。
受傷勢困擾 林子偉近年轉戰大西洋聯盟
2019年林子偉依舊搶眼，而他多樣的位置，還是未能幫他爭取到更多上場時間，2020年球季結束，他轉戰新東家雙城隊，不過因傷影響出賽，2022年他又跟大都會簽下小聯盟約，但依舊在球季中被釋出，最近2年，林子偉都在大西洋獨立聯盟長島鴨隊打拚。
2023年經典賽，林子偉選擇打中華隊，持續為台灣爭光，他也想再度證明自己是有機會，有能力回到大聯盟，而他在經典賽對戰義大利隊之戰開轟，再度讓球迷期待他的身手，如今他報名中職選秀，也算是回到家鄉奉獻。