睽違8年！恐怖遊戲《佛萊迪餐館》登大銀幕 4隻機械玩偶殺紅了眼
美國超自然恐怖片《佛萊迪餐館之五夜驚魂》，改編自遊戲設計師史考特考森，開發和創作的同名恐怖遊戲；這項翻拍成真人電影的計畫，早在2015年4月7日就有消息傳出，時隔8年後終於要上映，玩家們終於可以在大銀幕上看見，4隻機械玩偶在餐館內大開殺戒的反差模樣。
記者黃雅琪/綜合報導
《佛萊迪餐館之五夜驚魂》找來曾推出《窒友梅根》、《闇黑電話》以及《隱形人》的「布倫屋」團隊製作，由《詭風怪談》、《血月》艾瑪塔米執導，史考特考森、艾瑪塔米和塞斯卡德巴克擔任編劇。主要演員陣容：《飢餓遊戲》喬許哈契森、《安眠書店》伊莉莎白萊爾、派珀魯比歐、凱特康納史特林，以及瑪麗史都華麥特森和馬修利拉德。
《佛萊迪餐館之五夜驚魂》主人翁「麥克施密特」（喬許哈契森飾演）是一名神經兮兮的警衛，他接受了曾經備受歡迎，如今卻廢棄荒涼「費斯熊佛萊迪的披薩餐館」大夜班警衛工作，他在上工的第一晚就發現，想要活著熬過去並不是這麼簡單。4隻動物機器吉祥物，佛萊迪（Freddy Fazbear）、邦尼（Bonnie)、 積卡（Chica）和霍斯（Foxy），入夜時會在店內四處遊蕩，並試圖殺死還在餐廳的人。