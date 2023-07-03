山下智久首登台綜「差點睡著」！新木優子被吳宗憲故事逗到大笑
日本高人氣男神山下智久與新生代女神新木優子為電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》來台灣宣傳，而唯一的台灣電視通告就獻給了《小明星大跟班》，結果主持人吳宗憲一見到兩人便誇讚：「本人比照片好看！我年輕的時候跟他（山下智久）很像。」沒想到山下智久竟然被腳底按摩按到差點睡著，錄影過程歡笑聲不斷。
記者詹鎰睿/綜合報導
吳宗憲還要幫忙翻譯的風田轉達新木優子:「她是我的菜」，不料風田崩潰直喊：「這我不敢翻，你不要為難我，他是我的青春，小時候都看他的戲，現在看到本人我真的很緊張。」親和力十足的山下智久則笑著回話：「她是真的很漂亮，大家也都這麼覺得。」
山下智久與新木優子在電影《SEE HEAR LOVE 看不見聽不見也愛你》中，分別飾演雙目失明的畫家與耳朵失聰的女孩，兩人為了詮釋角色做了非常多功課，山下智久甚至在家矇眼生活了一段時間。吳宗憲也趁機分享自身經驗：「搭火車時，人家給我飲料，我喝了一口眼睛突然看不到。」
山下智久一聽感到詫異，結果吳宗憲卻說：「後來才發現是過山洞。」頓時全場一陣安靜，唯獨新木優子被逗得哈哈大笑，讓吳宗憲尷尬提問：「這笑話很爛嗎？看來新木優子有在喜歡我。」而在節目中，新木優子也透露自己的理想型就是笑點跟她一樣低的男生，於是Sandy急忙阻止，就怕吳宗憲「對號入座」。
由於山下智久和新木優子都是首次參與台灣綜藝節目錄影，更在現場體驗了經典遊戲「你畫我猜」，結果山下智久竟然緊張到冷汗直流：「其實我不會畫畫，我怕畫完以後，來台灣機場都沒人接我。」另外，製作單位還有安排腳底按摩，山下智久被按到快要睡著，讓吳宗憲忍不住開他玩笑：「時間到了，如果要繼續按要辦卡。」把山下智久嚇到驚醒，讓大家笑到不行。