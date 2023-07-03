特企／廢棄電表變時鐘！台電瓩設計獎揭曉　逾2000作品爭90萬獎金

台電30日舉行第23屆台電瓩設計獎頒獎典禮，由台電發言人吳進忠與三頁文創辦人顏伯駿、二棲設計創辦人林呈軒、嘖嘖創辦人徐震等重磅評審團一同揭曉獲獎作品。為推廣電力能源議題社會溝通，台電自2000年起持續舉辦校園電力宣導與競賽活動，更於2018年轉型為全臺唯一以電力為主題的「瓩設計獎」，年年吸引社會各界及學子共襄盛舉。
台電說明，本屆瓩設計獎呼應近年能源轉型、淨零永續熱門議題，以「Re」概念為主題，邀請參賽者用2050零碳未來主軸發揮創意，競賽項目包含「傳達設計」、「多媒體設計」與「創意品設計」三類，吸引逾2千名設計人大展身手，如復興商工、銘傳大學投稿即超過百件。
自21屆增設的「創意品設計類」廣受矚目，本屆參賽作品有的將人孔蓋、變電箱等電力日常風景融入生活實用小物如皂盤、桌上盆裁；有些則結合科技與設計，讓太陽能、風電概念化身行動電源與香氛。其中以廢棄電表再製成「文青必備」翻頁時鐘而獲首獎的設計師洪明誠表示，每天看電表，對其圓殼外表與電表轉動印象深刻，由此創作出與時鐘實體造型、虛擬時間感都巧妙扣連的「電表翻頁鐘」，也讓退役零件獲得新生。
台電指出，「傳達設計類」首度以資訊圖表徵件，鼓勵參賽者用設計力將生硬電力變成好懂文宣。雲林科技大學創意生活設計系洪千鈺笑說，之前從未聽過「碳捕集、電網韌性」，經過無數挑燈熬夜，嘗試從我國電力開發連結能源轉型，並以吹泡泡意象傳達綠能概念，奪大專院校組冠軍。
「傳達設計類」社會組第一名吳政倫則認為，將電力資訊轉為視覺圖表最費力之處在於「數據呼應與佐證」，如作品「幫未來打氣・借綠能發力」以吹氣呈現碳排成長，光思考資料擷取與搭配氣球大小呈現方式，就讓他大喊超燒腦，不過也因此讓他更了解台灣的能源轉型，收穫十足。
「多媒體設計類」今年從「一度電」角度出發，聚焦能源使用，高中職組第一名由士林高商廣告設計科盧品岑製作動畫「一度電從哪來」拿下，透過可愛趣味的電能小助手，解惑一度電的生產過程。
台電表示，本屆邀請三頁文團隊，攜手春池玻璃以及22 Studio共同打造獎座，以孵蛋意象、循環經濟概念呼應瓩設計獎「創意孵化」和「Re」年度主題精神，主體融合水泥及發電副產品煤灰，更鑲嵌電桿鋁牌及退役電表玻璃。
本屆得獎作品即日起至7月30日止在台北公館台電大樓一樓大廳展出，並於7月1日起線上開展，後續也將規劃於捷運站或台鐵車廂驚喜曝光，歡迎民眾一同欣賞。更多參賽作品請上官網。
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