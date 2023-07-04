數位人民幣衝擊市場？專家：投資加密貨幣須提前布局！

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首先，數位人民幣的推出將加強中國政府對金融市場的監管能力。傳統上，比特幣和以太幣等加密貨幣具有匿名性和去中心化的特點，這使得監管變得困難。然而，數位人民幣是中國央行發行和監管的，這使得政府能夠更好地追踪和監管資金流動。這種加強的監管能力可能導致投資者對比特幣和以太幣的需求下降，因為他們可能更傾向於投資政府支持的加密貨幣。
對比特幣、以太幣的市場地位產生衝擊
其次，數位人民幣的推出可能加速中國數位支付的普及。相比之下，比特幣和以太幣的使用較為複雜，需要特定的數位錢包和技術知識。數位人民幣可以方便地與現有的支付系統整合，使得數位支付更加便捷。
數位人民幣的推出可能對比特幣和以太幣的市場地位產生重大衝擊。傳統上，比特幣和以太幣在全球加密貨幣市場中佔據著主導地位，並且由於其流通量大、市場規模龐大，它們的價格受到投資者和交易者的廣泛關注。然而，隨著數位人民幣的推出，中國政府有望透過推廣和推動其使用，創建一個具有巨大市場潛力的數位貨幣。這可能導致投資者和交易者轉向數位人民幣，從而對比特幣和以太幣的價格產生不利影響。
此外，有專家認為，數位人民幣的推出可能引發全球其他國家發行自己的數位貨幣的潮流。隨著中國在數位貨幣領域的領先地位，其他國家可能會感到壓力，以確保自己不被落後。如果其他國家也開始推出數位貨幣，這將增加競爭，對比特幣和以太幣等加密貨幣產生壓力。投資者可能更願意持有政府支持的數位貨幣，而不是去中心化的加密貨幣。
去中心化與中心化的衝突
然而，也有專家認為，比特幣和以太幣的去中心化特點仍然是其價值的關鍵所在。數位人民幣雖然有其優勢，但它仍然是由中國政府控制和監管的中央化貨幣。這種中心化特點可能不被一些加密貨幣投資者所接受，他們可能繼續尋求去中心化的貨幣作為投資選擇。在這種情況下，比特幣和以太幣的價格可能仍然受到投資者需求的驅動。
總的來說，數位人民幣的推出對比特幣和以太幣的價格可能產生長期影響。它的加強監管能力、促進數位支付普及以及引發其他國家推出數位貨幣的潮流，都可能對比特幣和以太幣的需求產生壓力。然而，比特幣和以太幣的去中心化特點仍然是其價值的關鍵所在，一些投資者可能會繼續支持這些加密貨幣。因此，數位人民幣對比特幣和以太幣價格的具體影響還需要進一步觀察和研究。