Volkswagen ID.Buzz麋鹿測試成果普普 繞錐表現直逼BMW X1

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ID.Buzz的動力相信大家都知道，最新的長軸車型最大馬力也才335匹，而在歐洲提供的短軸車型最大馬力僅有204匹，百公里加速要超過10秒才可以完成，但是在操控表現上他比起汽油的T7 Multivan還要更好，繞錐測試上他以25.7秒的時間完成，整體而言雖然有些側傾，且轉向並不是非常迅速，但是車輛動態相當乾脆，對比其他車款的話，BMW X1 sDrive18d的時間為25.5秒，Range Rover Sport PHEV的時間為26.1秒，T7 Multivan更是要26.5秒，看得出來ID.Buzz表現相當優異。
而在麋鹿測試時，一開始他們以時速76km/h衝進陣仗，可以看到一大堆錐桶被擊倒，慢動作也看得出來ESP系統在針對煞車進行作動，直到車速降低至71km/h之後，車輛才順利通過陣仗，不過ESP系統依舊不斷一直作動，雖然這樣的表現並不理想，但是T7 Multivan通過陣仗的速度是69km/h，顯然ID.Buzz還是略勝一籌，但是對比中國的Maxus Euniq 5純電小型貨車，他可以以時速76km/h通過陣仗，據悉這與他們優異的ESP有所關聯，或許ID.Buzz在這方面可以再精進，可能可以創造更好的成績表現。