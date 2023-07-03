名家論壇》單厚之／金小刀果然又快又狠！

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4年前的侯友宜，拒接韓國瑜新北市競總主委、缺席全代會造勢、連韓國瑜二重疏洪道辦造勢大會，新北市府都還以「破壞場地」為由求償，如今「韓粉」當然不爽。1年多前的「四大公投」，侯友宜一篇「歲月靜好」，擺明了和國民黨切割，又惹怒了一堆「知識藍」、「經濟藍」。藍軍的盤就這麼大，東缺一塊、西缺一塊，侯友宜的民調自然就只剩下這樣了。
金小刀的刀，有名的不是砍民進黨，而是砍自己人。馬英九時代，砍王金平毫不手軟，砍地方派系寸草不留，就連國民黨大老都戰戰兢兢。當時的馬英九夠強、遠大於國民黨，只要黨內不要有人扯後腿、不要令出多門，就可以篤定當選，但今天侯友宜的情況，顯然和當年馬英九有天淵之別。
如今，金小刀一出鞘，國民黨內的雜音立刻少了很多。原本要「政黨輪替大聯盟」、期待柯文哲「關愛眼神」的北市小雞們，立刻就閉嘴了；原本跟郭台銘暗通款曲的「牛鬼蛇神們」，突然也沒聲音了。不僅如此，金小刀還把刀鋒轉向侯友宜自身，要把侯友宜身上那些得罪藍軍的基因，全部都削掉。
日前的「韓侯合體」，媒體一片嘲諷之聲，韓粉群組更是炸了鍋，認為侯友宜完全沒有道歉的誠意。但「上次戰役讓韓國瑜身心俱疲」這樣的話，是以前侯友宜能講得出來的嗎？侯友宜現場沒有道歉，「侯有移」的姿勢難看，但好歹是服軟了。所謂「伸手不打笑臉人」，韓國瑜這次讓侯友宜吃足了排頭，下次見面還能這樣嗎？
「韓侯合體」的隔天，侯友宜又丟出「核一再啟用」，今天又藉著趙少康的專訪，表態接受「九二共識」，雖然講了「一個接受、兩個反對」，但其實「兩個反對」都是廢話，就是全盤接受馬英九的「九二共識」。除此之外，侯友宜還加碼了當選裁撤NCC、恢復兵役四個月等多個議題。
短短三天之內，侯友宜丟出的政治議題比過去三年還多。這當然是被「金小刀」逼的，而非侯友宜自願。侯友宜從政這麼長時間，哪裡曾經聽過誰的？更遑論按照別人的指示去做。單憑這一點，金小刀這個執行長就不做第二人想，朱立倫就活該乖乖當個負責提供資源的「球隊老闆」，別想什麼「總教練」，還想下指導棋了。
侯友宜長期被質疑「藍皮綠骨」，而金小刀就在最短的時間內，把侯友宜的「綠骨」剔個乾淨。如此猛烈粗暴的手法，對侯友宜而言當然很痛，但若非如此，根本就無法止血，無法阻止泛藍支持者的流失。如果按照侯友宜原本的人設，7月23日恐怕根本不知道怎樣走上全代會的台子，接受的也不知是掌聲還是噓聲。
但今天的侯友宜不是當年的馬英九，當年的馬英九遠大於國民黨，今天的侯友宜正好相反。金溥聰今天的作為，只能讓侯友宜貼近國民黨的基本盤，卻不足以進一步的擴張。「洗髓」之後還要「易筋」，才能讓人脫胎換骨，練成絕世武功，但那恐怕就不是「小刀」所擅長的了。
●作者：單厚之／資深媒體人
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