特企／《SERAPH: In the Darkness》7/4精英測試火熱開跑

《SERAPH: In the Darkness》曾於4月份進行過一次刪檔封測，而本次精英測試與先前相比，新開放許多功能與內容。在劇情章節上，新增了第五章的內容，這也代表玩家可以跨足的地圖更多，像是天國之門、審判荒原、高天神殿、始源之地，同時也代表著玩家在新地圖上將會遇到許多新的怪物、BOSS，徹底考驗玩家的點數配置以及裝備能力。
除了新章節、新地圖外，玩家真正的打寶聖地－虛空異界，也將正式開啟。當玩家等級達到60級、並取得門票之後，便可進入「虛空異界」冒險，在這裡共分成20個難度，難度越高的地圖將面對更加兇險的怪物、BOSS，同時也更容易獲得高等寶物。另外，在用戶體驗的部份，也做了大幅度優化提升，遊戲中新增了撒拉弗之書，方便玩家隨時查詢各種功能、系統玩法，同時也將消耗性物品的數值以及物品掉落率、角色升級速度進行提升，讓玩家可以更容易的享受到一款打寶遊戲的樂趣。
同時遊戲內的交易系統、世界頻道也將於本次精英測試中，首度開放。其中交易系統將分成NFT交易以及鏈上交易。NFT交易、混沌背包、閃兌功能將在ActPass手機版（APP）進行，為配合精英測試，ActPass手機版（APP）將於6/27同步更新，玩家們可持續關注《ActPass手機App使用指南》，以掌握最新消息。而鏈上交易則會是在測試鏈中進行，所採用的貨幣為$TSRF與 $TUSD。為方便玩家進行測試，官方將會給予ActPass註冊用戶一次性發放少量$TUSD，用於初始啟動、鑄造NFT、最初的NFT鑒定費用等。
本次精英測試對《SERAPH: In the Darkness》而言至關重要，因此官方對於參與的玩家也完全不手軟，祭出許多獎勵，只要參與測試的玩家，都可以獲得混沌氣息（NFT）裝備盒，此裝備盒可以隨機開出混沌氣息裝備，玩家可以自行使用該裝備，或者是透過混沌倉庫移轉到ActPass錢包，進行鏈上交易。
除了NFT裝備之外，只要玩家成功創建角色，還會自動獲得1000鑽石，這些鑽石可以自由在道具商城中使用，而且每天還會發放限量鑽石，玩家們完全不用擔心沒錢可用，同時還可以盡情的享用鑽石帶來的遊戲便利性。
我是廣告 請繼續往下閱讀
除此之外，玩家還可以參與深淵秘境等級排行、裝備財寶值比拼排行，都有機會可以將鑽石、NFT裝備等好禮通通帶到遊戲正式對外開放時的帳號之中喔！也就是說精英測試期間，玩家越是努力，越能讓自己在正式開服時，贏在起跑點。