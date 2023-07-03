特企／MAZDA「人馬一体」試乘好評加開！CX系列成就極致操駕體驗

我是廣告 請繼續往下閱讀
休旅車因其完備的安全性能配備、視野優勢、空間設計以及充滿操控性能的駕馭感，成為兼顧工作通勤和自駕出遊的理想選擇，在台灣市場受到廣泛的歡迎。MAZDA休旅全車系包括MAZDA CX-3/CX-30/CX-5/CX-9車輛設計體現在SKYACTIV-VEHICLE ARCHITECTURE車體上，藉由縱向環形結構提升剛性，懸吊結構傳遞路面力量，減輕車身重量之餘，座椅加強支撐性讓人體背部脊柱不易彎曲，減少疲勞感，並藉由提升輪胎支撐力，降低路面顛頗的不適以提升舒適性，透過G-VECTORING CONTROL PLUS G 力導引控制技術+ 讓車輛透過動力與煞車系統，從低速日常行駛，到高速運動駕駛的各種路況，皆能提升行車安全性、駕駛安心感與乘坐舒適性，幫助駕駛更有自信的發揮車輛性能，將駕駛者的操控意念精準轉化為線性流暢的車輛反應，讓休旅車除了實用性外，更能實現卓越「人馬一体」的操駕體驗。
MAZDA CX-3與MAZDA CX-30作為台灣市場都會跨界休旅的指標車款，以其輕巧時尚的外型和超越同級的安全豪華配備，深受年輕車主喜愛。不僅標配多項i-ACTIVSENSE主動安全科技，如前行煞車輔助系統(SCBS-F)、盲點偵測系統(BSM)、後車警示功能(RCTA)與車道偏移警示系統(LDWS)，還提供便利的智慧手機連結功能，支援Android Auto和Apple CarPlay連結，營造出人性化車室環境。特別是MAZDA CX-3 20S Signature車型，搭載無線充電裝置和無線Apple CarPlay功能，與數位潮流無縫接軌，再搭配多支揚聲器的BOSE®環繞音響系統，結合Nappa真皮座椅，打造出無與倫比的感官饗宴。MAZDA CX-3與MAZDA CX-30不僅擁有時尚外觀和豪華配置，更以卓越的安全性能和創新科技贏得消費者的喜愛，這兩款車型為年輕車主提供了全面的駕乘體驗，成為市場上的領先選擇。
MAZDA CX-5在競爭激烈的車市中，始終獲得對於美感和質感高標準消費者的青睞和支持。MAZDA CX-5身為品牌最具代表性的暢銷車款，以出色的SKYACTIV 全新動能科技、魂動（KODO）的流線外觀等，豐富的主被動安全科技i-ACTIVSENSE，加上2.5 Turbo SKYACTIV-G強悍動力與領先同級全車系標配智慧手機無線連結功能，同時擁有跑格性能與休旅舒適感的「人馬一体」駕馭感受到廣大消費者的青睞。出眾的外觀設計與細膩的內裝質感、駕駛座八向電動記憶調整附電動腰靠調整功能、前擋投影式全彩抬頭顯示器HUD，以及無線充電裝置與無線 Apple CarPlay，智慧便利的貼心設計帶給消費者更加自在的數位生活體驗。
搭載豐沛動力的MAZDA CX-9 擁有旗艦級休旅的大器外觀氣勢，搭配細緻內裝貼心設計，配備主動車距控制巡航系統(MRCC)、車道偏移防止系統(LAS)與主動式盲點偵測系統(BSM)，降低長途駕駛的疲勞累積，讓全家出遊更為安心，廣受家庭買家的好評。MAZDA CX-9 25T 2WD Premium更提供七人座車型，提供兼具安全、豪華舒適及便利性的配備，滿足七人座消費者的多元需求。MAZDA CX-9搭載 230ps/42.8kg-m 動力配置，作為品牌的旗艦休旅之作，以同級少見的三種後座空間配置與座椅形式，讓消費者能更自在踏上愉悅的擁車生活。欲瞭解七月MAZDA 「人馬一体」試乘會詳情與本月份相關購車優惠，歡迎造訪MAZDA官方網站。