打擊肥肉、消水腫必看！「這些」穴位有助減肥　如何按摩？中醫師告訴你

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中醫常用「這些」穴位 3功用有助減重中醫減重治療會使用中藥進行體質調理，並搭配埋線、針灸等進行局部雕塑。鄭伊倫中醫師提到，針灸、埋線的部位通常會選擇一些與肥胖相關的穴道，這些穴道有以下3種功用，包括：
- 抑制食慾
- 利水消腫
- 增強代謝、消化
- 腳
- 三陰交（小腿內側，距離足內踝尖上約4根手指處）
- 承山（小腿後面正中）
- 陰陵泉（小腿內側，膝蓋下方骨頭突出的下緣凹陷處）
- 足三里（小腿膝蓋外側凹陷處下4根手指處）
- 血海（膝蓋內側上2吋）
- 太衝（第一腳趾與第二腳趾交接凹陷處）
- 足臨泣（第四腳趾與第五腳趾足骨交接的前方凹陷處）
- 手
- 合谷（第一掌骨與第二掌骨的交接處，較靠近食指）
- 內關（手腕橫紋向上3指的中央）
- 腹部
- 中脘（腹部中線，肚臍上4根手指處）
- 天樞（肚臍兩側3根手指處）
- 水分（腹部中線，肚臍正上方1根手指處）
- 大橫（乳頭直下與肚臍同水平交接處）
- 關元（腹部中線，肚臍正下方4根手指處）
按摩有助排濕、減重 中醫師傳授正確按壓方式這些穴位都是中醫常用來治療減重的部位，按摩這些穴位也有助於排濕、減肥。鄭伊倫中醫師建議，民眾可以用點按的方式，或是沿著經絡整條按完都可以，例如：陰陵泉、三陰交都在小腿骨內側，就可以按整條經絡，效果會好一點。
鄭伊倫中醫師提醒，同一個位置不要局部按壓太久，避免瘀青的風險，1個穴位大約按3－5秒左右，或一整條肌肉定點按3－5秒後，往下探到一個比較痠的地方再按3－5秒，都按完以後再重複3次，有空的時候就可以按摩，或是早、晚按也可以，至少一天做一次，也能讓循環變好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58369
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