性格突變、出現幻視疑中邪？　4旬患者一檢查竟是腦中風

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北醫院復健科葉圜叡主任表示，第一次看見林小姐時，發現她的注意力明顯較差、數學功能明顯減退到無法執行簡單加減法，更奇怪的是她完全無法隱藏心裡話，想到什麼就脫口而出，無法控制衝動且無視一般社會禮節，無論在舉止或能力表現都不符一般人對會計師的專業印象，而且有時會發生幻視。
好在林小姐的護理師姊姊直覺，要儘快帶妹妹到神經內科檢查，才檢查出是大腦視丘血管梗塞，若一側腦細胞中風後死亡，另一側的腦細胞就會過度活躍，進而阻礙患側腦部功能恢復，久未就醫，病症恐更嚴重、難以順利恢復。
▲臺北醫院復健科主任葉圜叡（右）利用重覆式經顱剌激治療，為腦中風患者提升認知功能。（圖／臺北醫院提供）
新式電磁作用治療 促進大腦患側功能重覆式經顱磁刺激（rTMS）的原理是以強大電流透過感應線圈，藉由「電生磁」創造出磁脈衝打入大腦皮層，以及「磁生電」感應出電流，直接刺激大腦神經元產生對於患部的「促進」或者對於健側腦「抑制」的作用，能精準定位，使腦部迴路重建、改善症狀。能夠治療手腳動作、吞嚥、語言及認知功能的恢復，且不會有強烈疼痛或不適感，常用於失智與失能治療。
林小姐經過使用重覆式經顱磁刺激治療認知、數學功能等相關區域，並搭配職能治療提升認知功能，讓加深大腦學習、記憶、動作、語言的技能，達到事半功倍的效果。
進行第9次治療時，林小姐一入診療室即主動對護理師說：「我病好了！」並且能描述自身感覺是「一剎那腦袋都清楚起來！」治療期間有哪些好友來探病都能喊出名字，也能記得曲折離奇的發病細節。她經由認知評估測量，認知、數學都有非常大程度的進步，而且能心算2位數的乘法及執行會計師業務，順利返回正常生活。
葉圜叡表示，隨著科技進步，中風復健不再侷限於傳統的物理、職能、語言治療，更多新式治療能幫助中風者加速回復日常生活功能，如有相關的疾病，應尋求專業醫師討論量身訂做合適的復健計畫，避免延誤病情。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58340
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw