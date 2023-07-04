NBA／Westbrook大幅減薪「13.1億」破聯盟紀錄　薪資跌幅達91.4%

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季後Westbrook在稍微觀望了一下市場情況後，就以2年800萬美元的合約重返快艇，根據HoopsHype的數據，這位34歲老將過去一季的收入高達4700萬美元，這4300萬美元的薪資差，將寫下聯盟史上最大的薪資跌幅。
史上只有11名球員曾經在前後兩個賽季中的薪資跌幅超過2000萬美元，而Westbrook是唯一超過3000萬的球員，排在他後面的是Griffin的2950萬美元。名單中大部分球員都是因傷，而突然失去當年的身手。
去年為快艇隊先發的21場例行賽中，威少場均得到15.8分和7.6次助攻，投籃命中率為48.9%，三分球命中率為35.6%。在職業生涯中，他的薪資總收入已經超過了3億美元，可能對於他來說，在生涯的這個階段優先考慮陣容發揮空間和爭奪冠軍的可能性是更有意義的。
史上連兩個賽季薪資跌幅最大的球員名單：
- Westbrook 4320萬美元：2022-23賽季4700萬美元；2023-24賽季380萬美元，跌幅91.91%
- Blake Griffin 2950萬美元：2021-22賽季3240萬美元；2022-23賽季290萬美元，跌幅91.03%
- Andre Drummond 2635萬美元：2020-21賽季2875萬美元；2021-22賽季240萬美元，降幅91.65%
- Otto Porter Jr. 2610萬美元：2020-21賽季2849萬美元；2021-22賽季239萬美元，跌幅91.61%
- Hassan Whiteside 2477萬美元：2019-20賽季2709萬美元；2020-21賽季232萬美元，跌幅91.44%