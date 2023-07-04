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2023大稻埕煙火／觀賞地點、時間表懶人包　8分鐘高空煙火秀必看

▲台北夏季盛事「大稻埕煙火」今年升級到將有7+1場，明日開始每週三施放，最後一天8月20日更將有8分鐘的高空煙火。（圖／資料照，台北晶華酒店提供）
▲台北夏季盛事「大稻埕煙火」今年升級到將有7+1場，明日開始每週三施放，最後一天8月20日更將有8分鐘的高空煙火。（圖／資料照，台北晶華酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

每年台北夏季最浪漫的煙火節來了！在延平河濱公園、大稻埕碼頭周邊舉辦的「2023大稻埕夏日節」正式登場，活動將至8月20日，延平公園周邊水上船舶及沿岸也將點燈，更有藍色水路遊船、碼頭貨櫃市集異國美食、環騎台北挑戰等活動，而最受注目的「7+1場」煙火秀將於明（5）日開跑，每週三施放低空煙火，共計7場；最後一日、即8月20日則將施放8分鐘高空煙火秀，為活動最高潮。《NOWnews今日新聞》整理活動懶人包，一次掌握重點輕鬆逛。

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🟡煙火施放地點
📍地點：大稻埕碼頭及延平河濱公園

🟡大稻埕煙火時間表
📍中低空煙火：共計7場，7月5、12、19、26日及8月2、9、16日，時間為每晚8點半。
📍高空煙火秀：8月20日週日施放長達8分鐘，時間為8點半。

🟡該如何前往？
📍到捷運大橋頭站：沿延平北路二段往南至民生西路右轉，往西步行約25分鐘即可進5號水門。
📍到捷運北門站：沿鄭州路往西步行約5分鐘即可進3號水門。
📍到捷運雙連站：沿民生西路往西步行約25分鐘即可進入5號水門。

▲大稻埕碼頭水門將於每週三晚間7點到9點半進行車輛管制，包含機車、自行車，建議搭乘捷運、公車等大眾交通工具前往為佳。（圖／取自台北市官關傳局官網）
▲大稻埕碼頭水門將於每週三晚間7點到9點半進行車輛管制，包含機車、自行車，建議搭乘捷運、公車等大眾交通工具前往為佳。（圖／取自台北市官關傳局官網）
🟡其他建議觀賞地點？
除了最接近煙火的3號、5號水門外，其他不錯的觀賞點，包含敦煌景觀平台、迪化運動公園、三重忠孝碼頭、北門廣場等。

🟡注意事項
📍大稻埕碼頭水門將於每週三晚間7點到9點半進行車輛管制，「淡5號」及「淡4號」水門禁止車輛進入(含機車、自行車)，「淡 3 號」水門車輛只出不進(含機車、自行車，但大客車/客運業者除外)。

📍忠孝橋及台北橋的人行道於每週三晚間7點半至9點，管制行人通行。
 

▲因為兼年煙火施放增加為7+1場，台北市政府觀傳局也製作了交通資訊懶人包。（圖／取自台北市政府觀傳局）
▲因為兼年煙火施放增加為7+1場，台北市政府觀傳局製作了交通資訊懶人包。（圖／取自台北市政府觀傳局）

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