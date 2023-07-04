睽違3年陽光棒球夏令營復辦 職棒球星任神秘嘉賓助陣
由立法委員張廖萬堅創辦的陽光棒球夏令營，因為疫情睽違3年，今年在家長和小朋友熱切期待下，終於重返台中萬壽棒球場復辦。今天在開幕式中，邀請經典賽國手中信兄弟吳哲源、富邦悍將曾峻岳，以及曾於日、台兩地職棒發展的陽耀勳、曾獲中職打擊王、安打王的張正偉等四位球星擔任神秘嘉賓；現場並為日前退役的張正偉獻花，小朋友第一次與球星近距離接觸，個個難掩興奮之情。
記者金武鳯/台中報導
立委張廖萬堅表示，他於2004年創辦陽光棒球營，20年來，除因疫情停辦外，今年已邁入第十六屆，他兒子唸小二時就年年參加，今年已是大四生了。這項為期4天的棒球夏令營，由於口碑佳，年年報名秒殺。為求公平，一律開放現場報名，今年因是睽違3年復辦，親子特別興奮，有家長於清晨六點多即自備板凳「卡位」等報名，不到半小時即秒殺額滿。
張廖萬堅指出，陽光棒球營純粹是民間活動，未領取政府補助，全是熱愛棒球的企業團體協助，特別是是，棒球營擔任小教練的，一直是中山國中棒球隊球員，他們今年甫拿下華南金控盃全國冠軍，將代表台灣參加2023年第11屆亞洲(U15)青少棒錦標賽，預祝他們為國爭光，凱旋歸來。
陽光棒球營於今天上午舉行營隊開幕式，除邀請到吳哲源、曾峻岳、陽耀勳、張正偉擔任棒球夏令營的神秘嘉賓與技術指導，立法院副院長委蔡其昌也到場致意，推崇張廖萬堅長期推動基層棒球，20年來為了把棒球營辦下去，四處努力募款，募來的錢全投資孩子，關心基層棒球。他說，站在中華職棒大聯盟會長身份，像這樣對孩子、對棒球有熱情的政治人物，中華職棒一定全力來支持，所以特別帶了二位現役職棒球員來「助陣」。
主辦單位陽光城市發展協會理事長李文烈說，營隊循往例提供部分名額，讓弱勢學童免費參加一起體驗進球場、打棒球的樂趣。李文烈表示，大家都說台灣國球是棒球，但很少人願意主辦基層營隊讓孩子體驗棒球運動，感謝創會榮譽理事長張廖萬堅的堅持，用20年時間讓為數眾多孩子接觸並愛上這項運動，這是一件很不容易的事。
四天的棒球營隊裡，透過分組團隊模式，讓小朋友學習互助與團體榮耀的爭取，更能讓小朋友親身體驗投接球、揮棒與跑壘的樂趣，讓孩子盡情地在球場上揮汗奔跑，歡度一個最棒的暑假。
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