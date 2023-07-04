兒童智慧手錶爆炸！3C達人曝電池異常前兆　「3警訊」不要再戴了

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不少小學生家長為了方便聯絡，會替孩子添購兒童智慧錶，但近日卻有學童因為配戴兒童智慧手錶爆炸，造成燒燙傷的意外。目前無法確切得知爆炸的裝置是哪一款，YouTuber Tim哥建議，家長在幫孩子選擇智慧錶時要注意3件事：
1、首先應該挑「知名品牌」，來路不明的白牌機一但出狀況可能會求償無門，品質上也堪慮。
2、一定要通過台灣法規認證，使用上才會比較安心。
3、智慧錶和手機一樣，電池也會耗損，建議使用2至3年後，就應該要更換。
📍手錶電池異常3警訊
手錶出狀況前大多會有警訊，Tim哥表示，用戶可以自行檢視，手錶本體是否已經出現不正常的發熱狀況，甚至發燙到無法配戴，或是電池有異常耗電、充電充不進去的異常行為，再者，觀察使用上系統有無變慢、不順暢的感覺，如果有上述的狀況，建議先不要配戴，應回到原廠好好檢查電池狀況，避免出現問題。
1、不正常發熱狀況
2、異常耗電、無法充電
3、系統變慢、不順暢
📍NG的充電和使用行為
建議使用原廠充電器或者是通過原廠認證的第三方品牌，原廠充電器比較能避免過度充電的狀況發生。此外，長期不充電或完全放電手錶的電池可能導致電池容量下降，影響手錶的使用時間。
充電環境應該避免在潮濕、高溫或極端寒冷的環境下進行，減少充電可能對手錶的電池和電子元件造成損害。此外，摔錶或是在潮濕或高溫環境下使用都會影響使用壽命。