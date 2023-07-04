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兒童智慧手錶爆炸！3C達人曝電池異常前兆　「3警訊」不要再戴了

▲兒童智慧手錶傳出爆炸意外，科技達人Tim哥建議要挑選大品牌且經過政府檢驗合格的產品，相對會比較有保障。（圖／翻攝網路）
▲兒童智慧手錶傳出爆炸意外，科技達人Tim哥建議要挑選大品牌且經過政府檢驗合格的產品，相對會比較有保障。（圖／翻攝網路）

記者周淑萍/綜合報導

近日有10歲學童因為配戴熱門的「兒童智慧手錶」，在使用過程中卻無預警爆炸，導致右手臂二度燒燙傷，消息傳出後，引發非常多家長恐懼！不怕，讓科技YouTuber Tim哥先教教大家怎麼挑，注意NG的充電方式，以及不恰當使用行為，並留意手錶電池異常的警訊有哪些？如果出現3種狀況，就真的不要再用了。

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📍買智慧手錶「3提醒」
不少小學生家長為了方便聯絡，會替孩子添購兒童智慧錶，但近日卻有學童因為配戴兒童智慧手錶爆炸，造成燒燙傷的意外。目前無法確切得知爆炸的裝置是哪一款，YouTuber Tim哥建議，家長在幫孩子選擇智慧錶時要注意3件事：

1、首先應該挑「知名品牌」，來路不明的白牌機一但出狀況可能會求償無門，品質上也堪慮。
2、一定要通過台灣法規認證，使用上才會比較安心。
3、智慧錶和手機一樣，電池也會耗損，建議使用2至3年後，就應該要更換。

▲Apple Watch SE2（圖／記者周淑萍攝）
▲Apple Watch 針對兒童有相關的功能推出，但相較於中國兒童智慧錶品牌，Apple Watch功能的豐富性可能少一些，但安全性更高，更具有保障。(圖／周淑萍攝）
📍手錶電池異常3警訊
手錶出狀況前大多會有警訊，Tim哥表示，用戶可以自行檢視，手錶本體是否已經出現不正常的發熱狀況，甚至發燙到無法配戴，或是電池有異常耗電、充電充不進去的異常行為，再者，觀察使用上系統有無變慢、不順暢的感覺，如果有上述的狀況，建議先不要配戴，應回到原廠好好檢查電池狀況，避免出現問題。

1、不正常發熱狀況
2、異常耗電、無法充電
3、系統變慢、不順暢

📍NG的充電和使用行為
建議使用原廠充電器或者是通過原廠認證的第三方品牌，原廠充電器比較能避免過度充電的狀況發生。此外，長期不充電或完全放電手錶的電池可能導致電池容量下降，影響手錶的使用時間。

充電環境應該避免在潮濕、高溫或極端寒冷的環境下進行，減少充電可能對手錶的電池和電子元件造成損害。此外，摔錶或是在潮濕或高溫環境下使用都會影響使用壽命。

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