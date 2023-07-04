習近平提大食物觀　主糧安全外要多開發食物來源

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這篇文章說，習近平早在福建工作時就對此有過相關論述。2015年中央農村工作會議首次提出「樹立大農業觀、大食物觀」，2023年中央一號文件將「樹立大食物觀」納入「抓緊抓好糧食和重要農產品穩產保供」章節。
文章說，所謂「大食物觀」，簡言之和以前單一的「糧食觀」相比，現在更強調「大食物」的概念。不只是水稻、小麥等主糧，還包括蔬菜、水果等副食產品，還有肉、蛋、奶、魚等動物性食品，以及微生物、合成物質等可食物品。所有食物「都要納入到中國人的飯碗裡來，都應抓緊抓好」。
文章指出，中國占用世界9%的耕地和6%的淡水養活了近20%的人口，這是一個奇蹟，同時也說明中國的土地水資源的要素已經繃得很緊了，需要跳出「糧油肉蛋奶」的傳統範疇，「將視角從田間地頭向森林、草原和江河湖海等延伸，全方位、多途徑開發食物資源，既要用好有限的耕地，又要善待大自然的饋贈」。
此外，從當前國際形勢來看，糧食作為大國博弈工具的屬性越來越強，「多途徑開發食物來源也能為主糧供應減輕一些壓力，盡量避免在糧食問題上受制於人的風險」。
文章認為，要達到這些目標，還需要科技賦能和因地制宜，從各地的多種資源稟賦出發「找」食物，但不是無度索取。同時，「穀物基本自給，口糧絕對安全」仍是基礎，不能顧此失彼。
習近平多次強調糧食安全的重要，並說「中國人的飯碗任何時候都要牢牢端在自己手上」。
中國規定為確保農業生產所需的土地，全國至少要有18億畝。在這耕地紅線的嚴格要求下，今年以來，各地嚴格要求恢復或補足被違規占用的耕地，出現了「道路變農田」的奇景，俗稱「退林還耕」，官方則說這是「整改復耕」。（編輯：陳沛冰）1120704