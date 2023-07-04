國際永續揭露準則2024年上路　金管會擬公布接軌藍圖

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黃天牧致詞時表示，金管會做金融監理，對風險很敏感，今年1月世界經濟論壇全球風險報告也提到，氣候環境面向風險在短期2年內、長期10年內的全球風險中，所占項目都超過半數，這也意味全球應共同集思廣益，面對氣候變遷問題。
黃天牧表示，去年3月發布上市櫃公司永續發展路徑圖，依據產業類別、資本結構，進行碳盤查等，去年9月發布綠色金融行動方案3.0，今年3月發布上市櫃公司永續發展行動方案，這些方案目的是導引金融業、上市櫃公司，透過資金、議和、金融商品等，驅動客戶、供應鏈把資源投入淨零碳排跟永續專案。
黃天牧表示，國際財務報導準則（IFRS）基金會成立的國際永續準則理事會（ISSB），已在6月26日正式發布S1跟S2兩號國際永續揭露準則，S1是永續相關財務資訊揭露，S2是氣候相關風險、機會對企業價值影響，這兩號公報為全球訂定一致性的永續資訊揭露標準，增加可比較性跟可信賴性，引導永續資金投資，避免「漂綠」，預計2024年生效。
外界關心金管會何時推動這項方案，黃天牧表示，很快就會對外公布金管會的藍圖，會跟國際同步，但會採取更符合國內產業環境方式、循序漸進地推動。
金管會現階段相關承諾，可以分成5個面向。黃天牧表示，第一是展現決心，金融業跟企業必須了解碳排放，並依照基礎科學方法訂定減碳目標與方法，並把承諾揭露在永續報告書中。
第二是穩經營，金融機構要透過情境分析、清楚自身營運面對的氣候變遷與轉型風險，調整營運策略，以提高韌性，銀行跟保險公司今年5月起已經要開始報氣候變遷情境分析的結果，這部分壓力測試，遲早會放到金融業的情境分析中。
第三是起作用，金融業跟上市櫃公司對利害關係人影響很大，可透過辦理論壇，引導企業為淨零盡力，金管會去年底也推出永續金融評鑑，未來推出的ESG評鑑，也會把「議和」作為指標。
第四是增投放，2017年開始推動綠色金融，統計金融業對綠電、再生能源放款已達新台幣2.5兆元，核准保險業投資再生能源電廠達168億元，永續相關債券包括綠債、社會責任債券發行檔數有159檔，總額達4530億元，國內投信發行ESG相關基金有42檔、總額3358億元。
第五是串資源，永續發展議題複雜、牽涉層面廣，需公私部門協力，國內外一起合作，國內已經請金融總會建立淨零推動工作平台，證交所也成立碳權交易所，協助企業透過碳權交易，有更多減碳誘因。（編輯：趙蔚蘭）1120704