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變頻冷氣1個月沒關「電費噴4千」？專家秒喊不可能　真實金額揭曉

▲台灣近期的氣溫動輒都有30度以上，許多室內空間已經無法不開冷氣消暑。（圖／記者潘毅攝）
▲台灣近期的氣溫動輒都有30度以上，許多室內空間已經無法不開冷氣消暑。（圖／記者潘毅攝）

記者潘毅/綜合報導

台灣近期的氣溫動輒都有30度以上，許多室內空間已經無法不開冷氣消暑。不過就有租屋族求助表示，近一個月來自己住處變頻冷氣都沒關，但查看電錶後卻發現「使用度數高達1400」，試算電費更高達4千元。不過針對這起事件，家電行專家則表示「不可能」這麼貴，同時算出真實電費，並分享影響冷氣耗電量的3大變因。

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一位租屋族日前在論壇Dcard上發文求助「目前住處坪數大概是4坪左右，安裝了2.8kW變頻冷氣，就都開整天的都沒關，結果這樣吹了一個月，抄寫電表跑到台電網站試算後，卻發現使用了1400度電，換算下來電費要價4千，當下嚇到趕快關冷氣了，想問一下這樣的度數是正常的嗎？」

貼文引發討論後，多數過來人紛紛留言「我還是覺得你抄錯電表了，你的冷氣一個月24小時沒關的電費，最多也才339度而已，怎模算都不可能要4千電費」、「我們家開一個月沒關電費2000多，室內6坪、冷氣溫度26，房間還有雙面冰箱、電腦、電視、飲水機、洗衣機」，皆認為原PO電錶抄寫錯誤的可能性較高。

對此事件，《怡和家電》強店長聽完同樣大喊「不可能，太高了」，同時直接算出數據「24小時不關機，一個月大概使用是720小時，以一台2.8kW的變頻空調來講，我們都有算過數據，大概7個小時會耗1度電，所以整個月24小時不關機的耗電量是102度，若以一度電5塊來計算，這台冷氣的電費頂多500元打死」。

▲冷氣「能源標示」要怎麼看懂？其實上面的一個數字，幾乎可以看出夏季總耗電量。（圖／記者潘毅攝）
▲強店長表示，一般2.8kW的變頻空調大概7個小時會耗1度電，所以整個月24小時不關機的耗電量是102度，不太可能出現1400度的誇張數字。（圖／記者潘毅攝）
至於還有哪些變因會影響到變頻冷氣的耗電量？強店長則回應「西曬」、「房間是頂加鐵皮屋」、「容積差異」等三點。

【本文獲《怡和家電》授權轉載，版權所有，非經授權不許轉載】

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