高溫熱爆！上車直接開冷氣NG 汽車達人「3動作」車內直接降10度
根據氣象局預測，從今（4）天開始天氣會越來越熱，不少地區都發出高溫警示，很有可能會飆到38度高溫。這麼熱的天氣裡，車子停在戶外，不用多久就會飆高溫，一進車內就像是進烤爐，「好熱啊」、「冷氣開大一點」的對話就會陸續出現。資深汽車達人林浩昇表示：「想要快速降溫，要先把車內的熱氣排出才是關鍵，兩動作一起做，至少降溫10度，還能提高冷氣效率、減少油耗。」
記者周淑萍/綜合報導
夏天車子停在戶外如果沒有遮蔽物，曬久了，車內溫度甚至會比戶外還熱，原因在於，車內是封閉環境缺少空氣對流，導致熱氣堆積在車內無法排出，所以民眾一進車內就會感受到一股熱浪暴襲，即便冷氣開最大，還是熱到融化。汽車達人林浩昇就來分享不用花錢，車內快速降溫3步驟。
📍步驟1：駕駛車門開5下
進到很熱的車內，首先要想辦法把「熱氣」散去，林浩昇推薦可先「手動」趨散熱氣，將右後方的窗戶打開，駕駛座上窗戶在密閉的狀態下，反覆開關門5～10次，藉此加速空氣流動，讓熱氣快速排出。根據達人之前的經驗，用此方法大約可以先降3~5度，是最有效且不用另外花錢的方式。
📍步驟2：打開窗戶，不要開冷氣
先行降溫後，再打開四個窗戶後開啟「送風」，讓車內的管線熱風都先吹出來，如果搭配上一個開關車門的動作一起，上車前至少可以先降10度。
📍步驟3：進車內後開送風後5分鐘再開冷氣
初步降溫後，進到車內後於行進狀態下，可以先維持開窗和送風5分鐘，透過車子的移動帶動對流，加速熱氣排出的效率，之後再開啟冷氣。
他補充，如果在車子很熱的狀態下，就立即打開冷氣，壓縮機強力運轉狀態下，會提高油耗，建議先做好物理降溫的動作，減少引擎、壓縮機過度運轉。