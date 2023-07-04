蕭亞軒才自曝單身！小16歲前任黃皓爆出已婚 對象是鄰居姐姐
天后蕭亞軒昨（3）日無預警開直播，透露自己遲遲沒回歸歌壇，是因為身體又出狀況，熱衷談戀愛的她，還自爆目前單身中。今（4）日微博上爆出蕭亞軒小16歲的前任黃皓領證結婚了，對象是鄰居姐姐，但黃皓本人尚未出面回應。
記者薛羽彤/綜合報導
蕭亞軒昨日自曝單身中，今日微博上就流傳出黃皓在加拿大結婚了，「我同事最近跟蕭亞軒的前男友結婚了」、「他們倆先是鄰居然後就在一起了，最近剛剛領證，沒什麼八卦，很純粹的感情，祝福他們」，網友挖出疑似為黃皓老婆的帳號，分享動態就是自己和鄰居交往的故事，帳號作者親自按讚了有寫到黃皓名字的留言，但兩人都尚未直接公開證實。
蕭亞軒2019年大方認愛小16歲男友黃皓，還與男友登上大陸實境節目《女兒們的戀愛3》高調放閃，不料兩人仍在2021年宣布分手，當時蕭亞軒在IG上發文告別戀情，「祝福彼此一切平安健康，彼此都能找到自己想要的方向，謝謝你的一切，再見。」而黃皓也回到加拿大生活，兩人就此別過。
蕭亞軒號稱「帥哥收割機」，曾和王陽明、周湯豪、柯震東、新加坡小開Elroy、李威等人交往過，情史豐富，時常沉浸在戀愛中的她，昨天在直播中喊話佩服蔡依林「怎麼可以都不談戀愛」。至於蕭亞軒下一任新對象為何，也成為眾人關注焦點。