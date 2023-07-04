巷仔內／柯文哲力挺716遊行搶當在野共主　侯友宜聲勢低恐淪配角

抗議勞退提撥6%沒長進！中華電信工會召集勞工上凱道、爭提撥15%

▲中華電信工會今（4）日召集工會團體，號召近2000人上街示威遊行，高喊勞退新制提撥6%提高至15%。（圖／記者李琦瑋攝，2023.07.04）
▲中華電信工會今（4）日召集工會團體，號召近2000人上街示威遊行，高喊勞退新制提撥6%提高至15%。（圖／記者李琦瑋攝，2023.07.04）

記者李琦瑋／台北報導

不滿勞退新制實施18年，政府僅規劃雇主提撥不低於6%，讓雇主負擔每位勞工的退休金成本相較舊制減少一半以上，中華電信工會今（4）日號召工會團體，召集近2000人走上凱道，步行經立法院，終點到交通部，要求政府修法提高雇主提撥到15%，否則9月將啟動罷工投票。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中華電信工會理事長洪秀龍表示，民國94年7月1日勞退新制《勞工退休金條例》上路，政府卻只規劃雇主提撥不低於6%，不僅讓雇主負擔每位勞工的退休金成本相較舊制減少一半以上，時任勞委會主委陳菊曾經說出名言「先求有，再求好」，可是過了18年，台灣勞工還是只有6%，相對勞退舊制，新制勞工未來領到的退休金僅三分之一，未來如何養老？唯有提高至15%，與勞退舊制相比才平衡。

洪秀龍說，不只在個人帳戶制的6%提撥未曾變好，包括資遣費砍半、延壽年金從法令中刪除等等問題，都是政府不願面對台灣勞工退休水準低落的證據，而且這種一國兩制的狀況，已經促成年輕員工的流動率提高，直接影響企業未來的競爭力。

中華電信工會指出，歷年來，數次與資方協商爭取提高勞退新制雇主提撥率，希望減少新舊制員工退休金的落差、提升年輕會員退休保障，達到留人留才、勞資雙贏，然而，中華電信公司卻推翻協商承諾，直到最近工會動員遊行，才提出一項未被工會接受的方案，顯然毫無誠意。從去年底至今，工會已經召開超過百場罷工說明會，請中華電信公司從善如流，盡速答應提高勞退新制雇主提撥至15%以上，不要挑戰電信勞工的決心。

洪秀龍指出，今年7月1日起，公務人員退休制度更改，政府將會提撥給新進公務人員9.75%，高於勞退新制勞工的6%，「難道我們勞工生命比公務人員低落嗎？」希望除了中華電信勞工受惠外，全體勞工都應該要提高到15%，這樣退休金才有保障。

今天除了中華電信工會外，全國產業總工會、工鬥團體、全國金融業工會聯合總會、桃園市產業總工會等團體皆上街聲援，呼籲在勞退新制實施滿18週年、公務員新制退休金制度正式上路的時刻，政府能正視修法提高勞退新制提撥率的訴求，同時力挺中華電信工會實踐爭議權及協商權，自力救濟爭取更好的勞動條件。

勞工團體呼籲各黨總統候選人，明年是四年一度的總統及立法委員選舉，請政治人物們不要輕忽退休制度在勞工心中的重要性，全面檢討現行「保障不足」的勞工退休金制度；請政府不要想砍勞工國定假日的時候，就說要一體適用、全國一致，但勞工要求提升退休金提撥率的時候，又變成是兩回事，「我們絕不接受政府繼續把勞工當作二等公民！」

全產總訴求提高「勞退提撥率」！總統蔡英文：已請勞動部研議

工會批企業趁併購解僱成員　勞動部：凝聚修法共識

長榮航勤工會拒收基層員工　員工籲勞動部認定資方違法

外籍機師、中籍船員人數增　工會憂恐釀「國安、飛安」危機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀