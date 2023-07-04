抗議勞退提撥6%沒長進！中華電信工會召集勞工上凱道、爭提撥15%

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洪秀龍說，不只在個人帳戶制的6%提撥未曾變好，包括資遣費砍半、延壽年金從法令中刪除等等問題，都是政府不願面對台灣勞工退休水準低落的證據，而且這種一國兩制的狀況，已經促成年輕員工的流動率提高，直接影響企業未來的競爭力。
中華電信工會指出，歷年來，數次與資方協商爭取提高勞退新制雇主提撥率，希望減少新舊制員工退休金的落差、提升年輕會員退休保障，達到留人留才、勞資雙贏，然而，中華電信公司卻推翻協商承諾，直到最近工會動員遊行，才提出一項未被工會接受的方案，顯然毫無誠意。從去年底至今，工會已經召開超過百場罷工說明會，請中華電信公司從善如流，盡速答應提高勞退新制雇主提撥至15%以上，不要挑戰電信勞工的決心。
洪秀龍指出，今年7月1日起，公務人員退休制度更改，政府將會提撥給新進公務人員9.75%，高於勞退新制勞工的6%，「難道我們勞工生命比公務人員低落嗎？」希望除了中華電信勞工受惠外，全體勞工都應該要提高到15%，這樣退休金才有保障。
今天除了中華電信工會外，全國產業總工會、工鬥團體、全國金融業工會聯合總會、桃園市產業總工會等團體皆上街聲援，呼籲在勞退新制實施滿18週年、公務員新制退休金制度正式上路的時刻，政府能正視修法提高勞退新制提撥率的訴求，同時力挺中華電信工會實踐爭議權及協商權，自力救濟爭取更好的勞動條件。
勞工團體呼籲各黨總統候選人，明年是四年一度的總統及立法委員選舉，請政治人物們不要輕忽退休制度在勞工心中的重要性，全面檢討現行「保障不足」的勞工退休金制度；請政府不要想砍勞工國定假日的時候，就說要一體適用、全國一致，但勞工要求提升退休金提撥率的時候，又變成是兩回事，「我們絕不接受政府繼續把勞工當作二等公民！」