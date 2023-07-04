中職選秀完整名單出爐！林子偉掛頭牌 王威晨老弟王威倫入選
中華職棒（CPBL)「2023台灣運彩新人球員選拔會」即將於7月12日登場，聯盟今（4）日公布總計有178位好手符合選秀資格，包括測試會通過的97名選手。本屆選秀以旅美球星、中華隊國手林子偉掛頭牌，中信兄弟明星三壘手王威晨的弟弟王威倫也在名單中。新人球員選拔會名單依守備位置，分別為投手87名、捕手16名、一壘手7名、二壘手11名、三壘手11名、游擊手19名、外野手27名。
記者吳政紘/台北報導
透過國手資歷報名的選手有6位，其中包括今年受各界矚目的焦點球星，曾登上大聯盟的旅美好手林子偉。而同樣擁有旅美經驗的張景淯，高中時期有很好的投球能力；王志庭去年受到傷勢影響未報名選拔會，今年狀況好轉正式投入，期許能延續職業球員生涯。旅外球員的回歸，讓各隊都有機會增添即戰力，明年一軍戰場精采可期。
球團推薦參加選拔會的選手共22人，其中包括與中信兄弟簽下自行培訓約的旅美投手林暉盛；目前就讀國立體大的王威倫，也決定跟隨哥哥王威晨的腳步，盼能順利獲得球團青睞加入中職。
去年曾參與選拔會並獲球團指名的林華偉、林建宏，兩位皆是來自台灣體大的投手，最終選擇繼續磨練球技，並未加入球隊，經過一年的經驗累積，今年再度投入選拔會，期待用更好的表現讓球團看見。文化大學的兩位速球投手也備受關注，姚恩多最快球速148公里、林旺熙最快球速152公里，在高中時期就有亮眼球速，升上大學後表現更進步，有望成為投手即戰力。
今年有46位高中應屆畢業生挑戰職棒，其中鶯歌工商曾奕翔、大溪高中葉一竤自行報名測試會並獲得球團推薦；畢業於穀保家商的林佳緯，選擇以國手資歷身分投入選秀，高中時期就擔任球隊中心棒次，是攻守俱佳的外野好手。多位選手為去年U18中華代表隊班底，北科附工重砲手王念好，擁有不錯的長打火力，也有機會衝擊首輪；來自穀保家商的邱鑫，U18擔任開路先鋒，跑打守皆有優異表現，在高中盃賽拿過多次外野手獎，實力有目共睹；游擊守備獲得高評價的劉俊緯，打擊和守備都能穩定發揮，是各隊補強游擊的重要人選。
2023台灣運彩新人球員選拔會將於7月12日晚間6點30分在台中頂粵吉品舉行，包括緯來電視網、CPBL官方YouTube屆時都將現場直播，同步公開新人球員選拔會的第一手消息，一同揭曉誰是今年的選秀狀元。
2023台灣運彩新人球員選拔會名單
| 投手（87人）
| 黃峻億
| 李家明
| 吳東霖
| 楊凱
| 楊尊凱
| 歐承韋
| 陳威宇
| 大瀧幸治
| 胡逸涵
| 陳子傑
| 黃群
| 盧冠宇
| 林詩翔
| 李雚喆
| 劉勝倫
| 陳冠穎
| 陳慎
| 陳原維
| 洪紹恩
| 陳聖文
| 林浩瑋
| 邱志鵬
| 陽益政
| 唐榮恩
| 蔣鎮宇
| 高秉洋
| 潘亮銘
| 鄭澔
| 辛俊昇
| 鄭兆凱
| 陳英睿
| 郭嘉勝
| 高偉強
| 林華偉
| 郭俞延
| 葉一竤
| 陳品宏
| 盧泓捷
| 方郁淮
| 邱承奕
| 王為陞
| 爾曼羅索普
| 萬立宸
| 曾家輝
| 李祐賢
| 李重儀
| 張晋恩
| 林育辰
| 王泓勛
| 郭玟毅
| 李軒慈
| 龔家禛
| 蘇晏廷
| 林睿杰
| 黃家諾
| 鄭又維
| 巫柏葳
| 蕭志文
| 王伯洋
| 廖昭雄
| 陳韋澔
| 温展樂
| 蕭憶祥
| 王祥恩
| 李岳霖
| 詹玉澤
| 周彥農
| 林暉盛
| 曾奕翔
| 林展樟
| 林暐辰
| 林建宏
| 胡雲彬
| 楊家凱
| 林旺熙
| 姚恩多
| 李灝昇
| 李偉安
| 林柏佑
| 賴胤豪
| 洪宸毅
| 王柏傑
| 黃侰程
| 張景淯
| 王志庭
| 髙塩将樹
| 楊博巽
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| 捕手（16人）
| 林諺品
| 張育誠
| 舒治偉
| 楊育安
| 許家勤
| 王興龍
| 陳世嘉
| 余羿賢
| 張文漢
| 古定昊
| 劉秉傑
| 張益豪
| 胡孟智
| 徐博瑋
| 呂東翰
| 楊皓然
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| 一壘手（7人）
| 馬少安
| 紀翌辰
| 張育昇
| 戴昊恩
| 李以諾
| 李勛傑
| 林劭宇
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| 游擊手（19人）
| 張建鑫
| 陳致均
| 王偉哲
| 陽念祖
| 張杰倫
| 劉俊緯
| 周志憲
| 張士綸
| 游証鈞
| 林泓弦
| 烏凱恩
| 林雨力
| 翁耀宗
| 陳飛霖
| 曾昱磬
| 陳愷佑
| 楊祥禾
| 張皓崴
| 蔡若新
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| 二壘手（11人）
| 劉子杰
| 沈忠興
| 湯家豪
| 曾翰宇
| 楊閔貽
| 高捷
| 林逸翔
| 杜禹鋒
| 徐翊瑋
| 賴俊
| 林子偉
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| 三壘手（11人）
| 張誠恩
| 邱郡
| 葉子然
| 李承嘉
| 韓碩恆
| 王世顯
| 張育豪
| 洪奇晸
| 廖元斌
| 吳寬軒
| 王念好
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| 外野手（27人）
| 楊岩潔
| 魏興明
| 邱澤豪
| 林莛淯
| 盧彥祖
| 高偉豪
| 簡子騏
| 林楷峯
| 楊正宇
| 邱鑫
| 林志光
| 陳培力
| 王威倫
| 施季定華
| 林資凱
| 張豈豪
| 高允謙
| 張緯澤
| 黃祿涵
| 簡子寬
| 陳維祥
| 鍾少華
| 伊斯坦大．比力安
| 盧奕呈
| 林昱佑
| 賴佳豐
| 林佳緯
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