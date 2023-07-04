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中職選秀完整名單出爐！林子偉掛頭牌　王威晨老弟王威倫入選

▲已故兄弟象隊明星球員王光輝的兒子、國立體大王威倫（左），跟隨哥哥、中信兄弟隊長王威晨的腳步，加入中職選球。（圖／中信兄弟提供）
▲已故兄弟象隊明星球員王光輝的兒子、國立體大王威倫（左），跟隨哥哥、中信兄弟隊長王威晨的腳步，加入中職選球。（圖／中信兄弟提供）

記者吳政紘/台北報導

中華職棒（CPBL)「2023台灣運彩新人球員選拔會」即將於7月12日登場，聯盟今（4）日公布總計有178位好手符合選秀資格，包括測試會通過的97名選手。本屆選秀以旅美球星、中華隊國手林子偉掛頭牌，中信兄弟明星三壘手王威晨的弟弟王威倫也在名單中。新人球員選拔會名單依守備位置，分別為投手87名、捕手16名、一壘手7名、二壘手11名、三壘手11名、游擊手19名、外野手27名。

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透過國手資歷報名的選手有6位，其中包括今年受各界矚目的焦點球星，曾登上大聯盟的旅美好手林子偉。而同樣擁有旅美經驗的張景淯，高中時期有很好的投球能力；王志庭去年受到傷勢影響未報名選拔會，今年狀況好轉正式投入，期許能延續職業球員生涯。旅外球員的回歸，讓各隊都有機會增添即戰力，明年一軍戰場精采可期。

球團推薦參加選拔會的選手共22人，其中包括與中信兄弟簽下自行培訓約的旅美投手林暉盛；目前就讀國立體大的王威倫，也決定跟隨哥哥王威晨的腳步，盼能順利獲得球團青睞加入中職。

去年曾參與選拔會並獲球團指名的林華偉、林建宏，兩位皆是來自台灣體大的投手，最終選擇繼續磨練球技，並未加入球隊，經過一年的經驗累積，今年再度投入選拔會，期待用更好的表現讓球團看見。文化大學的兩位速球投手也備受關注，姚恩多最快球速148公里、林旺熙最快球速152公里，在高中時期就有亮眼球速，升上大學後表現更進步，有望成為投手即戰力。

今年有46位高中應屆畢業生挑戰職棒，其中鶯歌工商曾奕翔、大溪高中葉一竤自行報名測試會並獲得球團推薦；畢業於穀保家商的林佳緯，選擇以國手資歷身分投入選秀，高中時期就擔任球隊中心棒次，是攻守俱佳的外野好手。多位選手為去年U18中華代表隊班底，北科附工重砲手王念好，擁有不錯的長打火力，也有機會衝擊首輪；來自穀保家商的邱鑫，U18擔任開路先鋒，跑打守皆有優異表現，在高中盃賽拿過多次外野手獎，實力有目共睹；游擊守備獲得高評價的劉俊緯，打擊和守備都能穩定發揮，是各隊補強游擊的重要人選。

2023台灣運彩新人球員選拔會將於7月12日晚間6點30分在台中頂粵吉品舉行，包括緯來電視網、CPBL官方YouTube屆時都將現場直播，同步公開新人球員選拔會的第一手消息，一同揭曉誰是今年的選秀狀元。

2023台灣運彩新人球員選拔會名單

投手（87人）
黃峻億

 李家明

 吳東霖

 楊凱

 楊尊凱
歐承韋

 陳威宇

 大瀧幸治

 胡逸涵

 陳子傑
黃群

 盧冠宇

 林詩翔

 李雚喆

 劉勝倫
陳冠穎

 陳慎

 陳原維

 洪紹恩

 陳聖文
林浩瑋

 邱志鵬

 陽益政

 唐榮恩

 蔣鎮宇
高秉洋

 潘亮銘

 鄭澔

 辛俊昇

 鄭兆凱
陳英睿

 郭嘉勝

 高偉強

 林華偉

 郭俞延
葉一竤

 陳品宏

 盧泓捷

 方郁淮

 邱承奕
王為陞

 爾曼羅索普

 萬立宸

 曾家輝

 李祐賢
李重儀

 張晋恩

 林育辰

 王泓勛

 郭玟毅
李軒慈

 龔家禛

 蘇晏廷

 林睿杰

 黃家諾
鄭又維

 巫柏葳

 蕭志文

 王伯洋

 廖昭雄
陳韋澔

 温展樂

 蕭憶祥

 王祥恩

 李岳霖
詹玉澤

 周彥農

 林暉盛

 曾奕翔

 林展樟
林暐辰

 林建宏

 胡雲彬

 楊家凱

 林旺熙
姚恩多

 李灝昇

 李偉安

 林柏佑

 賴胤豪
洪宸毅

 王柏傑

 黃侰程

 張景淯

 王志庭
髙塩将樹

 楊博巽



捕手（16人）
林諺品

 張育誠

 舒治偉

 楊育安

 許家勤
王興龍

 陳世嘉

 余羿賢

 張文漢

 古定昊
劉秉傑

 張益豪

 胡孟智

 徐博瑋

 呂東翰
楊皓然



一壘手（7人）
馬少安

 紀翌辰

 張育昇

 戴昊恩

 李以諾
李勛傑

 林劭宇


游擊手（19人）
張建鑫

 陳致均

 王偉哲

 陽念祖

 張杰倫
劉俊緯

 周志憲

 張士綸

 游証鈞

 林泓弦
烏凱恩

 林雨力

 翁耀宗

 陳飛霖

 曾昱磬
陳愷佑

 楊祥禾

 張皓崴

 蔡若新
二壘手（11人）
劉子杰

 沈忠興

 湯家豪

 曾翰宇

 楊閔貽
高捷

 林逸翔

 杜禹鋒

 徐翊瑋

 賴俊
林子偉



三壘手（11人）
張誠恩

 邱郡

 葉子然

 李承嘉

 韓碩恆
王世顯

 張育豪

 洪奇晸

 廖元斌

 吳寬軒
王念好




外野手（27人）
楊岩潔

 魏興明

 邱澤豪

 林莛淯

 盧彥祖
高偉豪

 簡子騏

 林楷峯

 楊正宇

 邱鑫
林志光

 陳培力

 王威倫

 施季定華

 林資凱
張豈豪

 高允謙

 張緯澤

 黃祿涵

 簡子寬
陳維祥

 鍾少華

 伊斯坦大．比力安

 盧奕呈

 林昱佑
賴佳豐

 林佳緯


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