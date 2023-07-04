警搜索扣押違法！北院認無證據力　判毒品被告無罪

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警方獲報後趕往現場，卻在房內發現3支含有安毒的針筒以及1顆搖頭丸，當場將毒品扣下，另將在床上睡死的林男逮捕。林男也被依毒品危害防制條例起訴。
法院審理時，林男堅決否認持有毒品，並指稱員警搜索、扣押程序不合法，而他聲請提審也獲法官裁定當庭釋放，故扣押取得的證據均無證據能力。
林男稱他當天是在房內休息，中間有4名網友前來房間找他，且休息前也未曾見過毒品，主張被扣得的毒品並非他所持有。
法院調查發現，員警是先搜索、扣押，迨至取得毒品的1個多小時後，才以現行犯身分逮捕林男；員警沒有法院核發的搜索票，搜索前應依據《刑事訴訟法》第131條之1規定取得被告同意，而警方搜索的方式也不符合同法第130條「附帶搜索」之規定，因此在違背法定程序而搜索、扣押並衍生的扣押物品目錄表、毒品鑑定書等，均為違背法定程序所取得的證據，諭知林男無罪。可上訴。
律師林志錡表示，只要不是現行犯又沒有搜索票，基本上，警方根本沒有搜索的權力，但警方都希望人民配合調查，「誘使」人民「自願接受搜索」，因此依據《刑事訴訟法》第131條之1規定，搜索前必須告知民眾有拒絕搜索的權力且有隨時停止的權力，但實務上警方都不會全文告知，以致搜索通常都會變成不合法；本案承審法官以憲法保障人權的高度審理此案，對台灣人權保障可謂為新的里程碑。
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