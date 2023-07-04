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警搜索扣押違法！北院認無證據力　判毒品被告無罪

▲中正一分局因搜索扣押程序違法，所查扣的毒品等證物被認定無證據力，法院判毒品被告無罪（示意圖／翻攝畫面）
▲中正一分局因搜索扣押程序違法，所查扣的毒品等證物被認定無證據力，法院判毒品被告無罪（示意圖／翻攝畫面）

記者潘千詩／台北報導

30歲林姓男子去年在飯店房間睡死，過了退房時間沒退房，櫃檯致電2次他都沒反應，因此報警。台北市警中正一分局獲報案前往查看，赫然在房內查扣到針筒，依毒品罪嫌將林男送辦。不過，台北地院認定，警方搜索扣押程序違法，將林男判處無罪。法界人士建議，警方若認為當事人有犯罪嫌疑，可立即報請檢察官指揮偵辦，也不會有後續程序違法的問題發生。

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據了解，林男有詐欺前科，同時也是毒品列管人口。判決書指出，林男去年10月入住西門町某間旅店，原訂16日凌晨1點退房但卻逾時未退。經旅店員工敲門、打電話均無回應，員工擔心林男有生命危險遂報警。

警方獲報後趕往現場，卻在房內發現3支含有安毒的針筒以及1顆搖頭丸，當場將毒品扣下，另將在床上睡死的林男逮捕。林男也被依毒品危害防制條例起訴。

法院審理時，林男堅決否認持有毒品，並指稱員警搜索、扣押程序不合法，而他聲請提審也獲法官裁定當庭釋放，故扣押取得的證據均無證據能力。

林男稱他當天是在房內休息，中間有4名網友前來房間找他，且休息前也未曾見過毒品，主張被扣得的毒品並非他所持有。

法院調查發現，員警是先搜索、扣押，迨至取得毒品的1個多小時後，才以現行犯身分逮捕林男；員警沒有法院核發的搜索票，搜索前應依據《刑事訴訟法》第131條之1規定取得被告同意，而警方搜索的方式也不符合同法第130條「附帶搜索」之規定，因此在違背法定程序而搜索、扣押並衍生的扣押物品目錄表、毒品鑑定書等，均為違背法定程序所取得的證據，諭知林男無罪。可上訴。

律師林志錡表示，只要不是現行犯又沒有搜索票，基本上，警方根本沒有搜索的權力，但警方都希望人民配合調查，「誘使」人民「自願接受搜索」，因此依據《刑事訴訟法》第131條之1規定，搜索前必須告知民眾有拒絕搜索的權力且有隨時停止的權力，但實務上警方都不會全文告知，以致搜索通常都會變成不合法；本案承審法官以憲法保障人權的高度審理此案，對台灣人權保障可謂為新的里程碑。

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