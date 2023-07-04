炎亞綸被控偷拍私密片！「前男友」林柏宏鬆口私下關係
「國民男神」林柏宏，今（4）日擔任飲料品牌一日店長，在炎炎夏日中與粉絲互動；林柏宏以電影《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍今年北影影帝，在片中與炎亞綸演出情侶，被問到陷入性醜聞風波的炎亞綸，林柏宏表示：「我跟他私底下沒有聯絡，但對最近的很多新聞都滿意外的！」他透露，看完新聞後會開始反思，新聞能帶給我們什麼正面的影響，「希望可以創造更正面的生活和工作環境。」
記者黃雅琪/台北報導
「#MeToo運動」持續延燒，出道14年的林柏宏坦言，他至今都沒有遇過令他不舒服的言行舉止，如果遇到的話也會清楚讓對方知道：「如果真的遇到我不會真的生氣，我可能就會閃一下，然後假裝沒事飄走。」他補充道，雖然沒有收到誇張的裸照騷擾，但有粉絲會天天傳訊息給他。
第25屆「台北電影獎頒獎典禮」，本週日即將登場的，將角逐影帝的林柏宏以平常心看待，他認為：「我覺得北影的氣氛不太一樣，因為每個演員、劇組都是認識，不管是什麼劇組得獎都認識，我記得上一次《怪胎》得服裝獎，第一個得獎我就叫的很大聲，坐我旁邊的得獎人還嚇一跳。」問到影帝「假想敵」，林柏宏直言，還沒看過游安順演的《一家子兒咕咕叫》，他很有興趣觀看。
※【NOWnews 今日新聞
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