特企／《靈境殺戮》歡慶3週年！事前預約開跑　紀念活動蓄勢待發

時光飛逝，開服即將3週年的《靈境殺戮》，為慶祝3週年的到來，官方於7月3日 ~ 7月24日展開3週年紀念的事前預約活動，只要留下手機號碼參與預約，即可獲得「次元的靈魂」、「馬倫的恢復卷軸」、「飾品恢復卷軸選擇箱子」、「燦爛的強化卷軸選擇箱子I / II」、「3週年紀念支援品箱子」、「1億金幣箱子」、「特級未確認怪物信物」、「抽特級寵物卡箱子」、「特級未確認攻擊信物」、「特級未確認防禦信物」等，超豐盛的資源等著玩家們來領取。
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熱浪來襲 「清涼碎冰」活動陪你消暑一夏
熱浪來襲的季節哩，《靈境殺戮》也為天選者準備了消暑的「清涼碎冰」活動，天選者在所有地圖狩獵怪物皆可獲得活動道具「碎冰」，使用該道具可兌換包含增益效果的「熱騰騰的蔘雞湯」、「補身專用的章魚湯」，及「初級未確認怪物信物」、「高級未確認怪物信物」、「抽中級寵物卡箱子」、「抽高級寵物卡箱子」等獎勵，而天選者角色達65等以上，完成每日任務也可獲得「碎冰」及「牡丹的光輝」；此外，還有使用「碎冰」的伺服器限量的製作公式，就有機會製作出每個伺服器限量僅10個的「寵物特性學習之石隨機箱子」；商城也推出各階段成長支援箱子及EOS PASS等，助力天選者殺戮更上層樓。
事前預約：https://bit.ly/3CPguUz