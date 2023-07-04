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星饗道「澎湖美食季」 道地菊島美食給人渡假好心情

▲星饗道「澎湖美食季」7日登場，提供道地菊島美食外，平日消費滿千還送200。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.4)
▲星饗道「澎湖美食季」7日登場，提供道地菊島美食外，平日消費滿千還送200。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.4)

記者金武鳯/台中報導

炎炎夏日，台中市餐廳紛紛換菜單端上清爽美食。星饗道國際自助餐今夏推出「澎湖之夏美食季」，採用每日直送的澎湖海味食材，在主廚林信安巧手創作下，一道道「海葡萄干貝丼飯」、「蜜汁大丁香魚」等洋溢澎湖海島風味美食，讓消費者不用出遠門，就能大飽口福且滿足渡假好心情。

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星饗道「湖湖之夏美食季」將於7月7日登場，屆時不但能一嚐菊島直送的渔貨海味，業者更加碼暑期用餐回饋，限定平日午、晚餐消費滿千元送200元，荷包大省，一起快樂放暑假。

▲口中炸裂的「海葡萄干貝丼飯」，嫩滑的貝類搭配綠色魚子醬，是生長海中的藻類，外型如同葡萄般一串串，色香味俱全。（圖／業者提供）
▲口中炸裂的「海葡萄干貝丼飯」，嫩滑的貝類搭配綠色魚子醬，是生長海中的藻類，外型如同葡萄般一串串，色香味俱全。（圖／業者提供）
「澎湖美食季」鮮美食材新鮮上桌，其中非吃不可的是「澎湖時季刺身」與「菊島時令烤魚」，以每日漁貨為主，直送海味直接上桌，入口瀰漫來自海洋的鮮甜滋味，彷如跳入海洋中的暢快。另一道口中炸裂的「海葡萄干貝丼飯」，嫩滑的貝類搭配綠色魚子醬，是生長海中的藻類，外型如同葡萄般一串串，晶瑩剔透的綠色顆粒，由於營養豐富在日本沖繩也有長命草之稱，富含14種氨基酸亦有豐富的蛋白質，一道色香味俱全的丼飯。


此外，蔬果界的愛馬仕「冰花」也端上桌，視覺上為盛夏多一份清涼，清新爽口的南非國寶，沒有一般生菜的青澀味，每一口都能感受到夏日的清爽。「蜜汁大丁香魚」澎湖盛產的大丁香魚，蘸上蜜汁醬汁，海洋鮮美在口中綻放。

▲澎湖直送新鮮牡蠣，在主廚林信安巧手烹調下，成了一道讓人垂涎的「西班牙小卷牡蠣烘蛋」。（圖／業者提供）
▲澎湖直送新鮮牡蠣，在主廚林信安巧手烹調下，成了一道讓人垂涎的「西班牙小卷牡蠣烘蛋」。（圖／業者提供）
其它還有澎湖的雨來菇、吻仔魚、火燒蝦、牡蠣等等，通通在行政主廚林信安巧手烹調下，成了一道道海島鮮味的「西班牙小卷牡蠣烘蛋」、「火燒蝦仙人掌焗麵」、「雨來菇吻仔魚蛋包飯」、「金瓜小卷米粉湯」等等。換句話說，品嚐道地菊島美食，不用搭飛機出遠門，台中星饗道就能一飽口福。

至於粉領族最愛的甜品，業者也費心端出兩款仙人掌口味的「覆盆子仙人掌奶酪」、「仙人掌椰果晶凍」，以及旅人必敗的伴手禮「澎湖黑糖糕」，QQ口感只有澎湖有。走一 趟星饗道，可以美食滿足離島渡假的美好心情。


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