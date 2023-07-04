星饗道「澎湖美食季」 道地菊島美食給人渡假好心情

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「澎湖美食季」鮮美食材新鮮上桌，其中非吃不可的是「澎湖時季刺身」與「菊島時令烤魚」，以每日漁貨為主，直送海味直接上桌，入口瀰漫來自海洋的鮮甜滋味，彷如跳入海洋中的暢快。另一道口中炸裂的「海葡萄干貝丼飯」，嫩滑的貝類搭配綠色魚子醬，是生長海中的藻類，外型如同葡萄般一串串，晶瑩剔透的綠色顆粒，由於營養豐富在日本沖繩也有長命草之稱，富含14種氨基酸亦有豐富的蛋白質，一道色香味俱全的丼飯。
此外，蔬果界的愛馬仕「冰花」也端上桌，視覺上為盛夏多一份清涼，清新爽口的南非國寶，沒有一般生菜的青澀味，每一口都能感受到夏日的清爽。「蜜汁大丁香魚」澎湖盛產的大丁香魚，蘸上蜜汁醬汁，海洋鮮美在口中綻放。
其它還有澎湖的雨來菇、吻仔魚、火燒蝦、牡蠣等等，通通在行政主廚林信安巧手烹調下，成了一道道海島鮮味的「西班牙小卷牡蠣烘蛋」、「火燒蝦仙人掌焗麵」、「雨來菇吻仔魚蛋包飯」、「金瓜小卷米粉湯」等等。換句話說，品嚐道地菊島美食，不用搭飛機出遠門，台中星饗道就能一飽口福。
至於粉領族最愛的甜品，業者也費心端出兩款仙人掌口味的「覆盆子仙人掌奶酪」、「仙人掌椰果晶凍」，以及旅人必敗的伴手禮「澎湖黑糖糕」，QQ口感只有澎湖有。走一 趟星饗道，可以美食滿足離島渡假的美好心情。
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