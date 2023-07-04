不用帶衣服了！日航與住友合作推「租衣服務」 訪日行李更輕便
出國旅遊時，行李空間有一大半被衣物佔去，如何節省空間成為不少民眾苦惱的事情。日本航空公司（Japan Airlines）和住友商事（Sumitomo Corp.）合作，將在5日向赴日旅客推出「出租衣物」，藉此鼓勵旅客行李少帶以減輕航班載運量，來減少溫室氣體排放。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據《日經亞洲》報導，住友商事將於5日推出「Any Wear, Anywhere」服務，旅客至少提前一個月在網站上輸入航班訊息、停留時間、季節和衣服尺寸，衣服就會被送到飯店。如此一來，赴日旅遊時就能減少衣服攜帶數量，讓行李減輕。
租金取決於衣服件數，大約落在4000至7000日圓（約台幣860至1500元）。不過這項服務從開始至明年8月為止，將僅限於日航航班乘客適用。若反應熱烈，住友商事將考慮將其擴展到寰宇一家（One World）聯盟中的其他航空公司，其中包括美國航空、馬來西亞航空等。
日航表示，以東京飛往紐約的航班為例，每減少一公斤貨物重量，減少的燃油消耗能降低0.75公升的二氧化碳排放量。據悉日航正在努力轉向使用以植物及廢棄食用油製成的永續航空燃料，但供應和成本的問題仍然存在，目前日航仍在尋找其他方法來應對減少碳足跡的壓力。
另外，住友商事也租衣服務將會與乾洗店合作，利用品牌的剩餘庫存或二手衣，來解決衣物浪費的問題，藉此達到雙贏的局面。