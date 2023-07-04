楓康超市拋「震撼蛋」 冷藏鮮蛋買一送一大優惠

蛋價飆漲後再也回不去了嗎？楓康超市開了「降價」第一槍！7月8日當天，一般超市平均一顆超過8元的冷藏蛋，楓康超市全台各門市將逆勢操作，推出64元四日冷藏鮮蛋「買一送一」活動，平均1顆4元有找，排隊搶購者消費滿500再送50元抵用券，讓民眾在萬物皆漲的通膨時代，享受「蛋蛋幸福」。
記者金武鳯/台中報導
業者表示，楓康四日冷藏雞蛋平日特價64元，隨著批發價機動調整，天天都比同業的常溫蛋更便宜，再「買一送一」，2盒雞蛋總共20粒64元，平均1粒3.2元，市面找不到這種價格。何況，四日冷藏蛋不是普通的蛋，是楓康冷藏低溫配送並陳列在賣場冷藏櫃的蛋，冷藏比常溫更能保證雞蛋新鮮度。再者，每顆蛋都有印日期，四日冷藏蛋在架上只賣四天，超過就下架不賣了。
「四日鮮蛋」是楓康前身興農超市時代就有的堅持，幾十年下來累積不少消費者好口碑，諸如「可以清楚看見三個像階梯的分層，蛋黃、濃蛋白、薄蛋白」、「一般市場的蛋要碰運氣，不一定有這種鮮度」、「特別新鮮，弄半熟荷包蛋好吃」。為確保消費者食安，楓康超市每周必為四日蛋做抗生素、磺胺劑的食安檢驗，真的是新鮮、安全、便宜看得見。
7月8日(六)上午11:00各門市提供「四日鮮蛋」買一送一，2盒64元，每店限量100組。當日來排隊的民眾再發送購物滿500現折50元抵用券，讓民眾不只蛋蛋幸福，賣場民生用品還能再立即折價寵荷包。