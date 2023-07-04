深夜又傳槍響！美國慶前夕德州爆大規模槍擊案 至少3死8傷
美國槍枝暴力事件今年以來已超過3百餘起，就在美國國慶（7/4）前夕德州又爆發一起大規模槍擊案，這起深夜發生的槍擊案至少已釀3人死亡、8人受傷。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《美聯社》、《CNN》及德州當地媒體《WFAA》報導，德州沃斯堡（Fort Worth）在國慶日前夕爆發槍擊事件，警方發言人穆雷（Shawn Murray）證實有多名受害者，目前已確認3人死亡，其餘身受槍傷的8人則分別被送往當地的哈里斯醫院與約翰彼得史密斯醫院（John Peter Smith Hospital）。
警方表示，目前全案還在調查中，現在要判斷槍擊事件與地方幫派、家庭糾紛或其他原因有關仍「為時過早」。
美國國慶假期週末以來發生多起大規模槍擊案，包含馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）週末一場百人派對上造成2死28傷、在費城無差別開火造成心至少4死4傷等案；非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）資料顯示，大規模槍擊案定義乃不包含槍手在內，「4人以上受傷或死亡」的槍擊案，而美國光是今年就已經發生至少339起的大規模槍擊案。