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周五迎小暑磁場轉換！財神緊跟「5生肖」　用1招化煞開運

▲周五迎節氣「小暑」，5生肖運勢最旺，小暑過後天氣愈來愈熱，也是磁場轉換的時機，想轉運靠一招化煞開運。（圖／記者陳明中攝）
▲周五迎節氣「小暑」，5生肖運勢最旺，小暑過後天氣愈來愈熱，也是磁場轉換的時機，想轉運靠一招化煞開運。（圖／記者陳明中攝）

家庭消費中心/綜合報導

7月7日（周五）就是二十四節中的「小暑」，天氣將一天比一天熱，國際天星命理風水專家邱彥龍指出，小暑是磁場轉換的時間點，近期運勢不佳想轉運的話，可在小暑期間（7月7日至7月22日），多戴黃色寶石、偏黃色或米黃色衣服，隨身攜帶淡黃色吊飾，都有助化煞開運。

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命理專家邱彥龍也提醒，小暑進入未月，後（7）日八卦進入坤卦，是快速學習跟速成記憶的時節，別錯過三級跳的機會。此外，在小暑節氣裡，以「猴、雞、鼠、馬、蛇」5個生肖運勢最強勁。

▲小暑期間多穿偏黃色或米黃色衣服，有助化煞開運。（圖／photoAC）
▲小暑期間多穿偏黃色或米黃色衣服，有助化煞開運。（圖／photoAC）
小暑節氣（7月7日至7月22日）運勢：

🟡Top 5：蛇
屬蛇的朋友，在這段期間，官運、事業運強，多多上台展現自我，能獲得不少青睞，團體聚會上容易被矚目，但在投資上要冷靜選擇，容易出現變卦或危險。

🟡Top 4：馬
屬馬的朋友，在這段期間，擁有大事業與訂單，能聚集一幫志同道合的朋友一起做事，會有不錯的成效與財運，但盡量避免有感情糾葛，事業會更順利。

🟡Top 3：鼠
屬鼠的朋友，在這段期間，正、偏財運極佳，擁有突然來的大財運與好運，感應力很強，在事業上也有財運跟工作機會來找，善用自我的專長，會有很棒的收獲，但與人溝通要有技巧，也要注意交通安全，才能守住你的旺好運。

🟡Top 2：雞
屬雞的朋友，在這段期間，善用溝通，可以財富倍增，財神與你緊緊相隨，出門也容易遇到貴人提攜跟幫助，太危險的工作要注意安全，若有身體不適要去做一下檢查。

🟡Top 1：猴
屬猴的朋友，在這段期間，財運、事業運、正偏財都超旺，溝通上也非常流暢，雖然事情都需要你打理，但會自帶流量，許多的焦點都會在你身上，有升官發財的機會，擁有名利雙收的好運氣。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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