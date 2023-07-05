周五迎小暑磁場轉換！財神緊跟「5生肖」　用1招化煞開運

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小暑節氣（7月7日至7月22日）運勢：
🟡Top 5：蛇
屬蛇的朋友，在這段期間，官運、事業運強，多多上台展現自我，能獲得不少青睞，團體聚會上容易被矚目，但在投資上要冷靜選擇，容易出現變卦或危險。
🟡Top 4：馬
屬馬的朋友，在這段期間，擁有大事業與訂單，能聚集一幫志同道合的朋友一起做事，會有不錯的成效與財運，但盡量避免有感情糾葛，事業會更順利。
🟡Top 3：鼠
屬鼠的朋友，在這段期間，正、偏財運極佳，擁有突然來的大財運與好運，感應力很強，在事業上也有財運跟工作機會來找，善用自我的專長，會有很棒的收獲，但與人溝通要有技巧，也要注意交通安全，才能守住你的旺好運。
🟡Top 2：雞
屬雞的朋友，在這段期間，善用溝通，可以財富倍增，財神與你緊緊相隨，出門也容易遇到貴人提攜跟幫助，太危險的工作要注意安全，若有身體不適要去做一下檢查。
🟡Top 1：猴
屬猴的朋友，在這段期間，財運、事業運、正偏財都超旺，溝通上也非常流暢，雖然事情都需要你打理，但會自帶流量，許多的焦點都會在你身上，有升官發財的機會，擁有名利雙收的好運氣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。