別讓性衝動變性騷擾、性侵！心理師指背後６原因，６招助預防。

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常常有性慾、性衝動？心理師：未必僅和性有關。
性衝動若只在心裡想沒關係，重要的是了解原因，避免成災。
心煦心理治療所陳鈺弦心理師指出，性騷擾、性侵等性犯罪往往出自於性衝動，而性衝動是每個人都會有的想法，想法在行動之前並無大礙、不會傷害到自己或別人。但會傷害到人的想法，若是沒辦法以妥善的方式宣洩或制止，便會釀成難以彌補的傷痛。
環境因素：性衝動未必只和性有關，常見也出自於身體感官受到某種刺激，經大腦分析後反應至性器官，進而產生性衝動。像是最容易理解的正如環境暴露的影響，例如褲子摩擦使性器官出現反應、生活環境較容易接觸到與性有關的事物、也包括陶醉於色情片傳達出來的愉悅、看到某樣東西會激起情慾等。
性癖影響：各種性癖好也可探究背後的原因，和原生家庭、成長背景、生長環境有很大的關聯。例如戀父/母情結就可能是因為出自於缺乏關愛，戀兄/姊則可能可望受到平輩的照顧，戀弟/妹則可能渴望展係自己能夠照顧人。其他各類關係、物品、生物等癖好也可探索原因。
內心空洞、其他慾望：除了上述可能迫切渴望愛而強迫對方愛自己、佔有對方，也有的是因為缺乏自信而以施暴展現霸權、也有人是為了追求生活刺激、或是因為缺乏界線觀念而誤認兩情相悅。
除此之外，也有可能加害者自小想要的就會被滿足，而無法忍受被拒絕；或者自小不被滿足，而無法壓抑衝動。這些情況再加上性衝動，也就可能越矩形成性傷害。
身體狀況、心理狀況：其他也包括了甲狀腺亢進、內分泌失調、婦科疾病、腫瘤壓迫神經、荷爾蒙影響等，或是躁鬱症、憂鬱症等身心疾病，各類身心因素也可能讓人性慾時常處於高張的狀態、或以性愛發洩情緒。
還有其他可能：性衝動的可能的原因非常廣泛，上述也僅是較常見的部份例子。雖說不論如何這些性衝動背後的原因，都不能夠作為性騷擾、性侵等性犯罪的理由，但若能事先知道，就有機會能夠預防。畢竟性是一種歡愉的事情，不必要形成犯罪，傷害到自己也傷害到受害者。
別讓性衝動變性騷擾、性侵！心理師教６招有助預防。
思考意義：陳鈺弦心理師建議，時常有性衝動者，可先思考「性」對自己的意義為何？為何會迫切渴求？一般而言，性是與人交流最親密的舉動，也可以說是一種享受。換言之，當下的性衝動是否是想與人交流？那麼當下交流的方式以性呈現是否真的妥當？
降低影響：對於環境所帶來的影響，若是發現衣物容易造成生理反應，可以改變穿著習慣。若是色情片時常讓自己產生性慾，則可適度的減少，減少性暴露。其他環境影響也可降緩。
紓解壓力：性衝動也可視為一種壓力，平常也可多開發各種紓壓管道，例如培養興趣、運動等，而非單僅以自慰來抒發性慾、持續暴露於性愛當中。
了解界線：性騷擾、性侵等性犯罪，只要對方覺得不舒服、違反意願就成立，不過確實也有可能出現「誤以為兩情相悅」的情況，這意味著雙方並沒有達成共識。建議可先禮貌性地詢問、溝通、了解再行動，避免一廂情願而侵犯他人。對方表示「不要」就得尊重，不要就是不要。
緊急喊停：若在性衝動高漲時，在想法演變成性犯罪之前，建議可在性慾高漲時先告訴自己「停下來！」，後續可以深呼吸、喝個冰水、沖個冷水澡等，降下當前的慾望，以避免憾事。
專業協助：上述都做到了，但常常覺得很辛苦、不知道為何就是會有高漲的性慾、不明的性癖好，影響到生活、甚至想要犯罪，建議可至身心科、心理諮商了解，透過專業的醫療資源釐清背後的原因並改善。當然，若在最一開始就意識到，也可以在一開始就由專業介入。
別讓性衝動演變成性犯罪，可尋身心科、心理諮商協助！
身心科可治療、協助轉診：正如前述提到性慾除了和各種心理因素有關，也可能和荷爾蒙、身體疾病等有關。陳鈺弦心理師建議，若時常有性慾高漲卻不知原因為何，可以至身心科檢查，判斷當前是否有身心科相關疾病，可透過藥物治療；若有發現其他身體狀況異常，也可安排轉診至相關科別進行治療，例如腫瘤壓迫、婦科疾病等。
心理諮商助了解不明慾望：心理諮商則可透過專業的方式，協助引導找尋不明的性慾、性癖好等背後的原因，並提供適合的改善方式、彌補心裡的空洞、做有效的壓力紓解等，也就有利減緩甚至改變性衝動、避免性犯罪，預防傷害自己和他人。而身心科和心理諮商也鼓勵可同時進行，更有助改善。
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