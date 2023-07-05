產學合作月嫂認證班開拓新藍海　專業技能、語言能力一次到位

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月嫂行業通常可以用心投入數年至數10年以上，在台灣，以二度就業婦女平均工資不到三萬五的狀況下，國內月嫂9小時/天服務，平均一個月收入有六萬以上，24小時/天則有9萬以上，而對於海外全日服務30天的月嫂，收入更高達14萬以上。所以是一個既可投資自己並只要投入用心、愛心與努力就有收穫的行業。
旅外華人需求高 歐美紐澳均有月嫂需求月嫂平台負責人王思涵表示，在海外地區，如美加、英歐、紐澳、日韓等地區皆有眾多需求。各國各區域對於月嫂人力的需求，各有他們的觀點與看法：
美國：到府做月子需求，逐年上升，很多新媽媽和家庭希望雇傭月嫂來提供產後護理和嬰兒照顧。因為華人比例較高的大城市，如紐約、洛杉磯、舊金山和西雅圖的需求相對較高，當地月嫂人力往往不及供應。
加拿大：在加拿大，月嫂服務的需求也在增長。 溫哥華、多倫多和蒙特利爾等城市華人比例高，對月嫂的需求也較高。
英國和歐洲：在英國和歐洲的一些國家，月嫂服務也越來越受歡迎。 家庭通常會雇傭月嫂來提供嬰兒護理和支援新媽媽的健康與福祉。 倫敦、巴黎、柏林等大城市可能對月嫂的需求較高。也由於前幾年香港人大量移居至英國地區，月嫂的需求不斷成長中。
澳大利亞和紐西蘭：這兩個國家也有對月嫂的需求。 進10年來盛行打工度假，年輕人紛紛前去體驗人生，部分新人就決定定居下來，組織家庭，也急需人手幫忙，而月嫂可以提供新生兒護理、家庭支援和教育等服務。 雪梨、墨爾本、布里斯本、奧克蘭等城市當對的就有較多的月嫂需求。
助婦女轉職、二度就業 媒合平台保證雙方權益國內外月嫂媒合中心有助二度就業婦女順利轉職，找到好的工作並獲得人生成就感，更可創造另一個更好的自己，對於自我更加認同。月嫂合適與否是主觀問題，不同家庭的需求和期望不同，透過專業媒合顧問透過人力資源管理的媒合系統，推薦產婦最適當的人選名單，也順利提升月嫂求職成功機率。
全球化服務，讓欲綻放自我人生職涯的月嫂們，得以發光發亮，因不斷學習與進修更能在工作上得心應手。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58425
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