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產學合作月嫂認證班開拓新藍海　專業技能、語言能力一次到位

產學合作月嫂認證班開拓新藍海　專業技能、語言能力一次到位
產學合作月嫂認證班開拓新藍海　專業技能、語言能力一次到位

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】疫情拖垮了許多行業，但也開啟了就業轉職的新視野，放眼國際成為新顯學，其中以「國際月嫂」這行業最為搶手。邊工作邊開創國際視野，成了不少二度就業女性的新選擇，月嫂平台負責人王思涵與與弘光科技大學餐旅管理系所開辦的「全方位國際月嫂認證專班」，將是投入國際月嫂行業的最佳捷徑。

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認證專班內容包含提供專業技能和知識的培訓，使各位學員能夠更好地滿足客戶的需求，也因海外雇主平均收入與水平較為中高以上，相對於月嫂專業技能的要求也較提高，國內對於多元且高品質與高實操的國際月嫂培訓課程相對較不流通，這導致了優質的國際月嫂供不應求的情況。

月嫂行業通常可以用心投入數年至數10年以上，在台灣，以二度就業婦女平均工資不到三萬五的狀況下，國內月嫂9小時/天服務，平均一個月收入有六萬以上，24小時/天則有9萬以上，而對於海外全日服務30天的月嫂，收入更高達14萬以上。所以是一個既可投資自己並只要投入用心、愛心與努力就有收穫的行業。

旅外華人需求高　歐美紐澳均有月嫂需求

月嫂平台負責人王思涵表示，在海外地區，如美加、英歐、紐澳、日韓等地區皆有眾多需求。各國各區域對於月嫂人力的需求，各有他們的觀點與看法：

美國：到府做月子需求，逐年上升，很多新媽媽和家庭希望雇傭月嫂來提供產後護理和嬰兒照顧。因為華人比例較高的大城市，如紐約、洛杉磯、舊金山和西雅圖的需求相對較高，當地月嫂人力往往不及供應。

加拿大：在加拿大，月嫂服務的需求也在增長。 溫哥華、多倫多和蒙特利爾等城市華人比例高，對月嫂的需求也較高。

英國和歐洲：在英國和歐洲的一些國家，月嫂服務也越來越受歡迎。 家庭通常會雇傭月嫂來提供嬰兒護理和支援新媽媽的健康與福祉。 倫敦、巴黎、柏林等大城市可能對月嫂的需求較高。也由於前幾年香港人大量移居至英國地區，月嫂的需求不斷成長中。

澳大利亞和紐西蘭：這兩個國家也有對月嫂的需求。 進10年來盛行打工度假，年輕人紛紛前去體驗人生，部分新人就決定定居下來，組織家庭，也急需人手幫忙，而月嫂可以提供新生兒護理、家庭支援和教育等服務。 雪梨、墨爾本、布里斯本、奧克蘭等城市當對的就有較多的月嫂需求。

助婦女轉職、二度就業　媒合平台保證雙方權益

國內外月嫂媒合中心有助二度就業婦女順利轉職，找到好的工作並獲得人生成就感，更可創造另一個更好的自己，對於自我更加認同。月嫂合適與否是主觀問題，不同家庭的需求和期望不同，透過專業媒合顧問透過人力資源管理的媒合系統，推薦產婦最適當的人選名單，也順利提升月嫂求職成功機率。

全球化服務，讓欲綻放自我人生職涯的月嫂們，得以發光發亮，因不斷學習與進修更能在工作上得心應手。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58425

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