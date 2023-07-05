47歲洪曉蕾驚傳「插管急救」！出國5天沒更新動態 王世均回應了
47歲洪曉蕾上個月29日在粉專上傳人在南韓仁川機場轉機的自拍照，隔天再於荷蘭阿姆斯特丹打卡，笑眼迷人，透露「又一次轉機～」看似與親友出國度假，沒想到，昨（4）日傳出她在西班牙馬德里身體不適，緊急插管急救，而她已經5天沒有更新動態，狀況令人憂心，對此，洪曉蕾前夫王世均回應《NOWnews今日新聞》：「情況有控制住，但未明顯好轉。」
記者楊穎軒、郭佩蓉／綜合報導
據《鏡週刊》報導，與洪曉蕾合作代言的品牌廠商得知她插管，四處向台灣友人尋求外交部協助，西班牙外館已經派人前往洪曉蕾下榻的旅館幫忙照顧同行的兒子，再前往醫院探視洪曉蕾，據悉洪曉蕾因為扁桃腺發炎，嚴重到必須插管並供氧以減緩疼痛，期間她曾短暫清醒，目前病況還算穩定，但仍須靠呼吸器維持呼吸，並留院觀察2至7天，看是否轉普通病房。
洪曉蕾前夫王世均（現改名王世騰）向《NOWnews今日新聞》透露，洪曉蕾和兒子參加西班牙旅行團，才第二天就因為咽喉腫漲到無法吞嚥去掛急診，醫生判定情況嚴重，要求立即住進加護病房治療，與妻子通話後，洪曉蕾是說交叉感染，再晚就會呼吸困難，要求她同意插管治療，接下來她就無法說話，王世均火速向公司請假飛往馬德里照顧妻兒，「蕾因為插管一直在麻醉昏睡當中，目前情況有控制住，但未明顯好轉，昨天和醫院主治醫師討論告知必須開刀，有想過帶蕾回台灣治療，但醫院告知不可能移動，太危險」。
王世均表示，本來希望不要驚動媒體，沒想到還是爆光，「要謝謝大家的關心，謝謝旅行社，西班牙台北劉大使，葉組長，馬祕書及趙天霖委員的協助，也謝謝好朋友幫忙禱告，我會妥善照顧，安排帶蕾蕾和兒子回家」，並說會在今天台灣時間下午3點決定要不要開刀。