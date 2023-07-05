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洪曉蕾扁桃腺發炎插管！醫判「扁桃腺周圍膿瘍」作祟　嚴重會致命

▲洪曉蕾在西班牙馬德里因扁桃腺發炎嚴重插管治療。耳鼻喉科醫師分析，最可能是「扁桃腺周圍膿瘍」導致插管，嚴重可能會引發敗血症恐致命。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.02.22）
▲洪曉蕾在西班牙馬德里因扁桃腺發炎嚴重插管治療。耳鼻喉科醫師分析，最可能是「扁桃腺周圍膿瘍」導致插管，嚴重可能會引發敗血症恐致命。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.02.22）

記者徐銘穗/綜合報導

47歲洪曉蕾昨（4）天傳出人在西班牙首都馬德里，因扁桃腺發炎嚴重，必須插管治療。對此，馬偕醫院總院耳鼻喉科資深主治醫師呂宜興分析，扁桃腺發炎有3種情形會引發呼吸困難，洪曉蕾最有可能是「扁桃腺周圍膿瘍」導致插管，若未能及時治療，嚴重可能會引發敗血症，有致命的可能。

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扁桃腺是什麼？扁桃腺位在口腔跟咽喉交接處，稱為口咽部的地方。扁桃腺外面包有一層膜，前後被口咽的肌肉所包覆，是一個充滿淋巴組織的腺體，在嬰幼兒時期扮演著免疫的角色，協助人體抵抗外界的感染。而隨著年紀增長，扁桃腺的功能會被其他免疫器官所取代，本身會逐漸萎縮。不過，當喉嚨發炎時，扁桃腺可能會腫大、發紅，有些病毒和細菌感染甚至會讓扁桃腺發炎化膿。

▲扁桃腺位在口腔跟咽喉交接處，稱為口咽部的地方。（圖／記者陳雅芳攝，2020.07.04）
▲扁桃腺位在口腔跟咽喉交接處，稱為口咽部的地方。（示意圖／記者陳雅芳攝，2020.07.04）
呂宜興告訴《NOWnews今日新聞》說，一般而言扁桃腺發炎有3種情形會引發呼吸困難，1是扁桃腺較為肥大、2是扁桃腺化膿，3則是扁桃腺周圍膿瘍，急性扁桃腺發炎從出現急性疼痛、發高燒至呼吸不順病程發展又快又猛，沒有特別徵兆可以預防。從有限的資訊分析，呂宜興認為，最有可能導致洪曉蕾插管的原因是第3點扁桃腺周圍化膿，而且往口腔內推擠愈嚴重、呼吸愈困難。

他說明，一旦扁桃腺及周圍出現膿瘍，必須盡快排除，最怕膿瘍往其他部位分散出去，如食道、咽喉甚至縱膈腔，「會變成細菌到處亂跑」，嚴重可能會引發敗血症，當細菌出現浮動性就會愈難抓，患者插管治療與康復時間也會拖得更長。

那麼什麼情形才需要開刀去除扁桃腺？呂宜興指出，一般有3種狀況會考慮採取預防性手術去除扁桃腺，1是扁桃腺肥大致呼吸困難、2是進食吞嚥不易，第3種則是睡眠時出現呼吸中止，前2者都非絕對，但若出現呼吸中止則強烈建議切除扁桃腺。

耳鼻喉科醫師、上允耳鼻喉科診所院長陳泓鈞也曾說明，發生扁桃腺周圍膿瘍，表示已有嚴重細菌感染，必須使用抗生素治療。經過抗生素治療加上膿瘍引流，大部分患者都能逐漸康復，據統計，大約只有 10%~15% 的人會復發。若是之前就常扁桃腺發炎的人，復發的機會比較高。提醒，急性扁桃腺發炎嚴重可致命，民眾切勿以感冒視之，必須儘速就醫治療。

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