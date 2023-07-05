洪曉蕾扁桃腺發炎插管！醫判「扁桃腺周圍膿瘍」作祟　嚴重會致命

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呂宜興告訴《NOWnews今日新聞》說，一般而言扁桃腺發炎有3種情形會引發呼吸困難，1是扁桃腺較為肥大、2是扁桃腺化膿，3則是扁桃腺周圍膿瘍，急性扁桃腺發炎從出現急性疼痛、發高燒至呼吸不順病程發展又快又猛，沒有特別徵兆可以預防。從有限的資訊分析，呂宜興認為，最有可能導致洪曉蕾插管的原因是第3點扁桃腺周圍化膿，而且往口腔內推擠愈嚴重、呼吸愈困難。
他說明，一旦扁桃腺及周圍出現膿瘍，必須盡快排除，最怕膿瘍往其他部位分散出去，如食道、咽喉甚至縱膈腔，「會變成細菌到處亂跑」，嚴重可能會引發敗血症，當細菌出現浮動性就會愈難抓，患者插管治療與康復時間也會拖得更長。
那麼什麼情形才需要開刀去除扁桃腺？呂宜興指出，一般有3種狀況會考慮採取預防性手術去除扁桃腺，1是扁桃腺肥大致呼吸困難、2是進食吞嚥不易，第3種則是睡眠時出現呼吸中止，前2者都非絕對，但若出現呼吸中止則強烈建議切除扁桃腺。
耳鼻喉科醫師、上允耳鼻喉科診所院長陳泓鈞也曾說明，發生扁桃腺周圍膿瘍，表示已有嚴重細菌感染，必須使用抗生素治療。經過抗生素治療加上膿瘍引流，大部分患者都能逐漸康復，據統計，大約只有 10%~15% 的人會復發。若是之前就常扁桃腺發炎的人，復發的機會比較高。提醒，急性扁桃腺發炎嚴重可致命，民眾切勿以感冒視之，必須儘速就醫治療。