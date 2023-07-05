2023小暑逢「星相暴衝」！4星座工作運起飛　注意火災、交通意外

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命理專家邱彥龍指出，7月1日至7月11日天王星受星團影響，邏輯很容易錯亂、人的思想特別容易打結、變迷糊，建議這段期間先不要下決定，冷靜思考確認再說。另外，受此星相影響，政治圈、演藝圈、名人圈、網紅圈，風波並未停歇，好面子硬拚不能解決問題，若不勇於認錯，破壞性打擊還在後頭。
7月18日至8月5日冥王逆行暴衝，會將魔王之力極度放大，娛樂圈、地產圈、礦產圈、經濟商業、銀行貨幣、立法行政、政治官員、選舉情勢，都會面臨破壞性打擊，考驗眾人的智慧與心性，亂世中若能有英雄出現，找到根本問題加以解決，大環境的壞運才會破局。
誇張人設小心眾人厭
邱彥龍提醒，這段時間還有土逆加海王星逆行落於雙魚座，固執與誇張的言語、包裝的人設，都會招來眾人的厭惡，導致人氣快速崩盤，自認自己沒問題的人，還是得面臨考驗，最好多聽他人建議。
火星暴衝慎防火火災
從7月11日至8月5日又會有火星暴衝，大致國家小至個人，新舊、老少之間會有強力衝突，交通、網路、軍警、礦產、地產、製造業、紡織、宗教、旅遊、運輸都要小心意外，火災、戰事也比較容易在此時發生。
邱彥龍引用《易林·屯之豫》卦曰：「重茵厚席，循皋採藿。雖躓不懼，反復其宅。」說明，小暑期間看似近官利貴隨手可得，但危險卻靠得很近，需要一步一腳印走在安全的道路上，雖然受到強烈阻礙，困難重重，但仍要繼續堅持，才能找到解藥跟方法。
4星座小暑運勢旺
還好小暑期間的磁場對巨蟹座、牡羊座、雙子座、射手座有利，事業、財富、名氣、工作將會大有展獲，能有新局面的產生。邱彥龍提醒，心在哪、成就就在哪，建議「4星座」順勢而為。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。