快訊／下班要注意！「5縣市」發豪雨特報　雨彈狂轟到入夜

2023小暑逢「星相暴衝」！4星座工作運起飛　注意火災、交通意外

▲2023小暑逢「星相暴衝」，命理專家提醒注意交通、火災問題，「4星座」工作運逆勢起飛。（圖／記者葉政勳攝）
▲2023小暑逢「星相暴衝」，命理專家提醒注意交通、火災問題，「4星座」工作運逆勢起飛。（圖／記者葉政勳攝）

家庭消費中心/綜合報導

本周五7月7日是節氣「小暑」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，小暑逢冥王星逆行暴衝，魔王殺傷力會放大到極致，公眾人物破壞性打擊持續出現，加上土星逆行、海王星逆行都出現在雙魚座，平常擅於包裝的人設容易崩解，各界#MeToo風波未能平歇，認錯才會有好結局。

我是廣告 請繼續往下閱讀
小暑期間不宜下決定 
命理專家邱彥龍指出，7月1日至7月11日天王星受星團影響，邏輯很容易錯亂、人的思想特別容易打結、變迷糊，建議這段期間先不要下決定，冷靜思考確認再說。另外，受此星相影響，政治圈、演藝圈、名人圈、網紅圈，風波並未停歇，好面子硬拚不能解決問題，若不勇於認錯，破壞性打擊還在後頭。

7月18日至8月5日冥王逆行暴衝，會將魔王之力極度放大，娛樂圈、地產圈、礦產圈、經濟商業、銀行貨幣、立法行政、政治官員、選舉情勢，都會面臨破壞性打擊，考驗眾人的智慧與心性，亂世中若能有英雄出現，找到根本問題加以解決，大環境的壞運才會破局。

誇張人設小心眾人厭
邱彥龍提醒，這段時間還有土逆加海王星逆行落於雙魚座，固執與誇張的言語、包裝的人設，都會招來眾人的厭惡，導致人氣快速崩盤，自認自己沒問題的人，還是得面臨考驗，最好多聽他人建議。

火星暴衝慎防火火災
從7月11日至8月5日又會有火星暴衝，大致國家小至個人，新舊、老少之間會有強力衝突，交通、網路、軍警、礦產、地產、製造業、紡織、宗教、旅遊、運輸都要小心意外，火災、戰事也比較容易在此時發生。

邱彥龍引用《易林·屯之豫》卦曰：「重茵厚席，循皋採藿。雖躓不懼，反復其宅。」說明，小暑期間看似近官利貴隨手可得，但危險卻靠得很近，需要一步一腳印走在安全的道路上，雖然受到強烈阻礙，困難重重，但仍要繼續堅持，才能找到解藥跟方法。

4星座小暑運勢旺
還好小暑期間的磁場對巨蟹座、牡羊座、雙子座、射手座有利，事業、財富、名氣、工作將會大有展獲，能有新局面的產生。邱彥龍提醒，心在哪、成就就在哪，建議「4星座」順勢而為。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

周五小暑「磁場轉換」！財神緊跟5生肖　想化煞開運靠1招

下半年到了！7月起「12星座」注意事項曝光　這1位桃花大開

7月星座運勢揭曉！「這1位」財運大吉賺翻　水瓶座、處女座遇凶星

12星座一周運勢／雙魚摩羯桃花旺　金牛牡羊感情苦追拉鋸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀