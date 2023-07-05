推特限流全球怒！新執行長不怕廣告業務受阻　首發聲辯護：有必要

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馬斯克在1日時宣布，為了解決「極端水準」的資料抓取（Data Scraping）和系統操作問題，推特將實施臨時閱讀上限，但沒有說明這項新規定會持續到何時。
後續有推特用戶截圖上傳截圖畫面，抱怨在達到每日閱讀上限後，就再也無法讀取任何推文，就連企業廣告主的頁面都看不了。有行銷專家指出，推特此舉恐破壞上月才上台的雅克里諾想要吸引廣告商的企圖。
英國《金融時報》先前曾披露，雅克里諾積極尋求修復和廣告主的關係。廣告顧問公司AJL Advisory創辦人帕斯卡里斯（Lou Paskalis）說，雅克里諾是馬斯克解救推特廣告營收和公司價值的「最後、最佳希望」。
市調機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）首席分析師恩伯格（Jasmine Enberg）表示，限制推特用戶閱讀上限對推特的廣告業務來說是「大災難」（catastrophic）。
不過推特官方發文表示，只有一小部分的推特用戶受到限流的影響，而且為確保用戶數據庫的真實性，公司必須採取極端政策，把詐騙和機器人從平台上移除。
推特開始要求使用者必須先註冊登入才可以瀏覽推特貼文後，限流也跟著上限，被外界視為「平台清零」的2把刀。
《路透社》向雅克里諾詢問回應，但推特按照慣例，對於任何媒體的採訪詢問，只傳送了一個「大便貼圖（emoji）」。