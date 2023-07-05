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孩童放暑假，晚睡、吃的不健康？　父母「學3點」放風不放飛

孩童放暑假，晚睡、吃的不健康？　父母「學3點」放風不放飛
孩童放暑假，晚睡、吃的不健康？　父母「學3點」放風不放飛

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】放暑假，家中的孩子是否仍維持和上學時一樣的生活作息與活動量呢？根據一項南澳大學進行的研究發現，當小學生放假時，他們的活動量較少，花更多時間在螢幕上，也吃的更不健康。

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降低螢幕使用率　維持穩定生活作息

屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興說明，暑假期間年紀大一點的學生可以按照「自己的規劃」安排起居與學習時間，但國中小的學童就需要家長多費些心力，有些學童終日抱著手機、平板、電腦或電視度日，這種典型的「坐式生活」，將影響學童的發育，特別是成長的關鍵期，需要規律且中高強度的身體活動才能刺激生長發育。

徐錦興提醒，過多的螢幕使用必然壓縮到其他活動的時間，建議家長與學童共同規劃假期的安排，可參考美國兒童學會螢幕使用時間的指引，2-5歲一小時內、6-17歲不超過兩小時，並規劃運動、藝術等非螢幕類的活動，一起參與孩子的每一項學習，動手操作、熱情探索。

暑假生活三要點　孩子放風不放飛

董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君說明，許多父母會有孩子放假就等於放飛的感覺，對於他們的日常作息要持續「要求或管控」還是放寬會陷入兩難。放假期間要求孩子完全依照上學時的生活節奏不太容易，建議父母可以鼓勵及引導孩子做到三點。

(1)規律與充足的睡眠：多項研究已指出，睡眠狀況與壓力、情緒有密切關聯。放假時讓孩子可以晚點睡，但仍須設定上床時間，及睡滿至少七至八小時，避免無限制的睡到中午。

(2)練習TOAD Time - Together Outside After Dinner。在晚餐之後全家一起到戶外走走或散步至少二十分鐘，讓大家有機會共同聚在一起走動及聊聊，而不是在家中各自的空間做自己的事。

(3)生活日常結合身體律動習慣：應用科技功能(例如 Siri、Alexa) 提醒自己每一小時要起身動動，或是在浴室的鏡子、冰箱或水壺等家中各處貼上便利貼，提醒自己上廁所、喝水、開冰箱前做做伸展或其他律動。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58414

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