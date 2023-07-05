孩童放暑假，晚睡、吃的不健康？　父母「學3點」放風不放飛

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降低螢幕使用率 維持穩定生活作息屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興說明，暑假期間年紀大一點的學生可以按照「自己的規劃」安排起居與學習時間，但國中小的學童就需要家長多費些心力，有些學童終日抱著手機、平板、電腦或電視度日，這種典型的「坐式生活」，將影響學童的發育，特別是成長的關鍵期，需要規律且中高強度的身體活動才能刺激生長發育。
徐錦興提醒，過多的螢幕使用必然壓縮到其他活動的時間，建議家長與學童共同規劃假期的安排，可參考美國兒童學會螢幕使用時間的指引，2-5歲一小時內、6-17歲不超過兩小時，並規劃運動、藝術等非螢幕類的活動，一起參與孩子的每一項學習，動手操作、熱情探索。
暑假生活三要點 孩子放風不放飛董氏基金會心理衛生中心教育推廣副主任戴怡君說明，許多父母會有孩子放假就等於放飛的感覺，對於他們的日常作息要持續「要求或管控」還是放寬會陷入兩難。放假期間要求孩子完全依照上學時的生活節奏不太容易，建議父母可以鼓勵及引導孩子做到三點。
(1)規律與充足的睡眠：多項研究已指出，睡眠狀況與壓力、情緒有密切關聯。放假時讓孩子可以晚點睡，但仍須設定上床時間，及睡滿至少七至八小時，避免無限制的睡到中午。
(2)練習TOAD Time - Together Outside After Dinner。在晚餐之後全家一起到戶外走走或散步至少二十分鐘，讓大家有機會共同聚在一起走動及聊聊，而不是在家中各自的空間做自己的事。
(3)生活日常結合身體律動習慣：應用科技功能(例如 Siri、Alexa) 提醒自己每一小時要起身動動，或是在浴室的鏡子、冰箱或水壺等家中各處貼上便利貼，提醒自己上廁所、喝水、開冰箱前做做伸展或其他律動。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58414
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