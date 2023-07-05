孩子「歡必霸」別動手！柚子醫師教早餐加「1食物」：避情緒不穩
根據國民健康署數據指出，高達八成的國人有每日蔬果攝取不足的問題，其中又以學生比例最高。柚子小兒科診所院長陳木榮醫師指出，國小孩童尚處於發育階段，蔬果攝取不足會造成維生素、礦物質及膳食纖維等營養養素缺失，容易造成免疫力降低、影響發育、睡眠、情緒及學業表現等問題。
記者周淑萍/綜合報導
在台灣癌症基金的調查顯示，僅約 7%國小學童每日有達國健署公布的「3蔬2果」攝取量。在同一份調查指出，孩童蔬果攝取不足的三大外在因素為「小孩挑食不愛吃蔬菜」、「生活忙碌，準備蔬果過程較麻煩」、「外食居多，蔬菜攝取不足」，孩子每日蔬菜平均僅 1.72份，水果為1.55份，且近9成國小學童蔬果攝取時間點只有在午餐及晚餐，導致每日蔬果攝取離足量3份蔬菜、2份水果差那一份。
陳木榮醫師指出高達8成國人每日蔬果攝取不足問題，其中以學生比例最高，其中乳製品、蔬菜水果不足最為明顯，飲料、手搖飲的攝取也過量，據統計6～12歲冷飲佔總熱量6.8％以上。此外，現代人早餐來源大多以碳水化合物為主，容易讓血糖快速上升，造成腦袋昏昏、容易想睡、情緒不穩，他建議可以在原本的餐點上多加上一份水果，像是蘋果、奇異果、香蕉等補足每日攝取量。
陳木榮醫師表示，蔬果含有多種營養泰，像是維生素、礦物質及膳食纖維等，其中維生素 C 是維持良好免疫力的關鍵，近期仍處流感高原期、新冠肺炎確診數再度攀高，攝取適量維生素C可加強身體保護力。他也提到，攝取足量蔬果好處包含：降低兒童肥胖、調節血糖、維持免疫力、預防腸胃道疾病、增加飽足感。