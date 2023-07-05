兒醫痛揭幼童身上出現「皮帶扣環」傷痕　籲：孩子需教導不是體罰

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陳木榮醫師提到，孩子的教養在使用暴力，甚至進一步到了兒童虐待，其實並沒有辦法達到教養的目的，甚至可能會出現反效果，讓孩子長大有樣學樣，成為施暴者。他呼籲爸媽：「孩子需要的是教養、教導，而不是體罰！」
醫師也痛心分享曾經看過發生在兒科門診的施暴案例，他說：「孩子有沒有被施暴，其實身上的傷痕都是徵兆，像是有小嬰兒出生沒幾個月，連翻身都還不會，身上就有多處骨折，以前還看過孩子身上有著『皮帶扣環』形狀傷痕，更有多次就醫都是因為外傷，雖然有可能通報後，最後被裁定不是兒虐，但身為兒科醫師至少都盡了一份心力了！」
激烈的手段或許可以獲得成效，但對子女可能會造成一輩子的陰影與創傷。他也再次呼籲家長，管教孩子不應該使用體罰，希望家長在有情緒的當下可以先冷靜，千萬不要在有情緒下處罰孩子，同樣的，家長需要冷靜，希望也給孩子一個冷靜空間。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110