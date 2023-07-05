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兒醫痛揭幼童身上出現「皮帶扣環」傷痕　籲：孩子需教導不是體罰

▲柚子醫師陳木榮今（5）日出席活動時受訪回應，「孩子需要的是教導，不是體罰。」同聲譴責暴力。（圖／周淑萍攝）
▲柚子醫師陳木榮今（5）日出席活動時受訪回應，「孩子需要的是教導，不是體罰。」同聲譴責暴力。（圖／周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

知名兒科醫生日前在粉專自爆體罰孩子，後又被前妻爆料「小孩遭到暴力對待」，2位讀小學的兒子遭各打50多下巴掌，孩子傷勢曝光後，令人揪心，而此嚴重的家庭暴力，竟出自一名溫柔好醫師的人設包裝，引發各界討論。同為兒科的柚子醫師陳木榮，今（5）日出席台灣癌症基金會活動時嚴正回應此事：「不管是任何理由，都不贊成以任何暴力加諸孩子，孩子需要的是教導，不是體罰。」同聲譴責暴力事件。

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面對近日兒醫引發的家暴事件，柚子小兒科診所院長陳木榮今（5）日出席活動時表示：「身為兒科醫師肩負保護孩童的責任，在門診看到類似兒童虐待的案件會主動通報。」他也提到，兒科醫學會日前已經正式聲明，「爸媽不管是任何理由，都不贊成以暴力加諸在每一位孩子身上。」

▲家暴,毆打,霸凌,圍毆,打架。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
▲家長的手原本是用來呵護孩子的，當變成拳頭落在孩子身上時，外傷可以治癒，卻可能會造成孩子一輩子的陰影與創傷。（圖／示意圖／翻攝pixabay）
陳木榮醫師提到，孩子的教養在使用暴力，甚至進一步到了兒童虐待，其實並沒有辦法達到教養的目的，甚至可能會出現反效果，讓孩子長大有樣學樣，成為施暴者。他呼籲爸媽：「孩子需要的是教養、教導，而不是體罰！」

醫師也痛心分享曾經看過發生在兒科門診的施暴案例，他說：「孩子有沒有被施暴，其實身上的傷痕都是徵兆，像是有小嬰兒出生沒幾個月，連翻身都還不會，身上就有多處骨折，以前還看過孩子身上有著『皮帶扣環』形狀傷痕，更有多次就醫都是因為外傷，雖然有可能通報後，最後被裁定不是兒虐，但身為兒科醫師至少都盡了一份心力了！」

激烈的手段或許可以獲得成效，但對子女可能會造成一輩子的陰影與創傷。他也再次呼籲家長，管教孩子不應該使用體罰，希望家長在有情緒的當下可以先冷靜，千萬不要在有情緒下處罰孩子，同樣的，家長需要冷靜，希望也給孩子一個冷靜空間。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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