破獲非法仲介一條龍服務　提供三餐食宿、家庭式經營

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高雄市專勤隊獲報，國人黃男疑似為非法仲介，經常在南部各大醫院發放仲介外籍看護工的名片，標榜「不好可換」宣傳口號招攬非法雇主，並由姪子協助開車接送失聯移工至全台各縣市從事看護；網羅而來的失聯移工若有工作空窗期，黃男會提供高雄左營區自宅作為宿舍，並由其妻子烹煮提供三餐，因此旗下的失聯移工紛紛像老鼠會一般，常常幫黃男介紹同鄉失聯移工來尋求非法工作。
高雄市專勤隊於今年4月間陸續通知黃男及其涉案家人到案說明，發現67歲的黃男因曾經營外籍移工卡拉OK生意，認識許多失聯移工外，並看準看護人力缺乏的商機，因此轉向仲介失聯移工從事看護工作，還請妻子及姪子共組家庭式「一條龍服務」的非法仲介集團。高雄市專勤隊為將黃男等人繩之以法，組成專案小組至雲林、台南及屏東等縣市埋伏蒐證，查獲多名由黃男所仲介的非法看護工。因此破獲此非法仲介集團，並依違反就業服務法移請地方政府勞工局裁處，將擴大追查有無涉及其他不法情事。
高雄市專勤隊隊長趙志成表示，將持續擴大掃蕩查處不法外來人口，以保障國人合法工作權益及展現政府執法決心，並深入追查幕後非法雇主及非法仲介。趙志成也呼籲民眾切勿以身試法，若貪圖一時之便而僱用來路不明的外來人口非法工作，違反就業服務法可處新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰；非法仲介外國人工作最高可處新台幣50萬元，意圖營利者更涉及刑事責任，得不償失。