快訊／下班要注意！「5縣市」發豪雨特報　雨彈狂轟到入夜

破獲非法仲介一條龍服務　提供三餐食宿、家庭式經營

▲高雄市專勤隊組專案小組至雲林、台南及屏東等縣市埋伏蒐證及查緝非法看護工。（圖／移民署）
▲高雄市專勤隊組專案小組至雲林、台南及屏東等縣市埋伏蒐證及查緝非法看護工。（圖／移民署）

國際中心賴正琳／綜合報導

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲線報，有名黃姓國人男子平時在南部各大醫院發放仲介看護工名片，並自109年至今與妻子及姪子3人提供非法仲介一條龍服務，從接洽有需求雇主、招募並接送失聯移工至台灣各地非法工作，甚至於工作空檔期提供三餐食宿等，滿足各地網羅而來從事看護的失聯移工各項生活需求。

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高雄市專勤隊循線至雲林、台南及屏東等縣市將黃男所仲介的非法移工陸續逮獲，並蒐集相關事證通知黃男等3人到案說明，後續將此非法仲介集團移請地方勞政主管機關裁處，並深入追查後擴大偵辦。

高雄市專勤隊獲報，國人黃男疑似為非法仲介，經常在南部各大醫院發放仲介外籍看護工的名片，標榜「不好可換」宣傳口號招攬非法雇主，並由姪子協助開車接送失聯移工至全台各縣市從事看護；網羅而來的失聯移工若有工作空窗期，黃男會提供高雄左營區自宅作為宿舍，並由其妻子烹煮提供三餐，因此旗下的失聯移工紛紛像老鼠會一般，常常幫黃男介紹同鄉失聯移工來尋求非法工作。

高雄市專勤隊於今年4月間陸續通知黃男及其涉案家人到案說明，發現67歲的黃男因曾經營外籍移工卡拉OK生意，認識許多失聯移工外，並看準看護人力缺乏的商機，因此轉向仲介失聯移工從事看護工作，還請妻子及姪子共組家庭式「一條龍服務」的非法仲介集團。高雄市專勤隊為將黃男等人繩之以法，組成專案小組至雲林、台南及屏東等縣市埋伏蒐證，查獲多名由黃男所仲介的非法看護工。因此破獲此非法仲介集團，並依違反就業服務法移請地方政府勞工局裁處，將擴大追查有無涉及其他不法情事。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，將持續擴大掃蕩查處不法外來人口，以保障國人合法工作權益及展現政府執法決心，並深入追查幕後非法雇主及非法仲介。趙志成也呼籲民眾切勿以身試法，若貪圖一時之便而僱用來路不明的外來人口非法工作，違反就業服務法可處新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰；非法仲介外國人工作最高可處新台幣50萬元，意圖營利者更涉及刑事責任，得不償失。

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