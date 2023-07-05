侯友宜兵役政策「恢復4個月」遭美方關切？金溥聰證實：有來詢問

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侯友宜3日接受媒體專訪時，承諾「若當選總統，一定確保讓兩岸穩定和平，恢復4個月的兵役役期」，引發各界議論，外傳美方也十分關注。侯友宜4日表示，沒有反對現在的兵役延長一年，並表示當選後會繼續對美軍購，外界解讀是受到美方壓力。
侯友宜競選辦公室執行長金溥聰、發言人黃子哲今天召開記者會。黃子哲表示，侯友宜專訪後，外界對於專訪內容有許多評論，但部分與事實不符、斷章取義，甚至扭曲抹紅，所以侯友宜在隔天特別補充說明，侯友宜立場及態度前後一致，沒有改口的問題。
黃子哲指出，侯友宜說「最重要是現階段民進黨把兩岸搞得兵凶戰危，不得不才延長兵役1年」，侯友宜的本意，某種程度就是接受兵役延長1年。
金溥聰指出，侯友宜接受訪問時，臨場反應總是會與預先準備的稿子有所出入，包含他個人也是一樣。侯友宜的本意沒有改變，所以不是改口，只是語意上有所出入。而團隊為侯友宜準備的資料中，也有提到針對1年役期的相關主張，如果專訪時間夠的話，侯友宜也會講。
金溥聰表示，選舉時對手為了打擊，常會有攻擊的言論，但攻擊有分為基於事實，或是捏造、扭曲事實，開記者會的目的就是要說明，不可以隨便把別人的本意徹底扭曲並貼上帽子，很多民進黨立委都在扭曲侯友宜的本意。
對於美方是否有來關切，以及是否會影響侯友宜9月的訪美行程。金溥聰表示，目前訪美的日子還沒有確定，但美方關心此事是必然的，但關心有很多種。針對此事，美方並未直接打電話要求正式的答覆，而是透過人來詢問侯友宜的想法是什麼，當時就有跟美方解釋清楚。（編輯：蘇龍麒）1120705