迴轉壽司拚店數！新菜優惠、聯名活動多 「2大餐點」成隱藏王牌
疫後餐飲市場蓬勃，適逢暑假商機大，不只新餐廳、新品牌頻頻開幕，各家業者也狂推新菜、祭出優惠折扣衝業績。連鎖迴轉壽司業者藏壽司、壽司郎更是瘋狂展店，搭配更換頻率頗高的新菜色、優惠活動促銷，還有聯名商品加持，穩住消費者持續回流；被暱稱為壽司店不務正業的隱藏王牌，「甜點」、「麵食」包括拉麵、烏龍麵，2大穩賣餐點成趨勢，經常成為網路話題超高的熱夯必吃品項。
記者蕭涵云/綜合報導
2014年正式進軍台灣的藏壽司，以扭蛋遊戲大受好評，每每推出聯名扭蛋系列總能刺激一波消費，近期聯名活動檔期更是逼近無縫接軌的程度，才剛結束「藏壽司x鬼滅之刃」史上最多30款扭蛋，時隔一週多再開跑最新名偵探柯南電影《黑鐵的魚影》18款獨家扭蛋，這還不包括消費滿額贈送的限定款禮品與社群活動加碼贈禮。
繼全球最大2000坪「藏壽司高雄時代大道店」、「台中三井LaLaport店 」後，今（5）日宣布首度插旗員林開設第一間「員林大道店」，7月11日起試營運。現台灣共有52家分店，而美國也有約43家分店，目前在全世界達500多家店舖。
同時宣布7月18日起將推出新菜生蒜藥味鰹魚、花枝天婦羅佐辣醬、塔塔醬蟹風味棒等新菜，並限量販售「柚香鹽麴醃漬石斑」。深知甜點粉絲眾多，藏壽司更是固定推出甜點作品，最新「盛夏芒果季」將有「芒果千層蛋糕」、「盛夏芒果白玉聖代」2款獨家甜點；而麵食則有「雞唐揚辛塔塔烏龍麵(冷)」新上市。
來台5週年的壽司郎，近期更是週週上新菜，即日起喊出380元吃遍世界美食，包括西班牙野生黑鮪魚、阿拉斯加鮭魚卵、智利海膽、日本鰹魚、台灣生食級櫻花蝦等，還有低調回歸的「超特大帶頭炸蝦」、「海鮮總匯」默默上轉盤。
更總算跟上日本壽司郎的腳步，首度展開聯名款拉麵作品！與台灣專賣雞白湯拉麵的人氣排隊名店「雞吉君」合作，打造連日本總部都點頭的台灣市場限定款「雞吉君雞白湯拉麵」，強調遵循本店以全雞和雞架長時間熬煮打造的濃郁湯底，搭配雞胸肉、炙燒豬叉燒，並點綴蔥白絲與蔥花，建議吃完麵後再將柚子胡椒拌入湯再喝，為迴轉壽司消費者提供拉麵排行榜常勝軍的平價版選擇。
而默默成為迴轉壽司不務正業、卻低調穩賣餐點的「甜點」，繼上一檔好評的桃子滿滿聖代，曾因網友口碑躍上新聞版面的「炙燒巴斯克起司蛋糕」，也悄悄回歸。
7月中更強勢展店，7月10日第36間店鋪「壽司郎基隆站前店」試營運、緊接著7月11日開幕「壽司郎楊梅中山店」，雙雙祭出開幕限定款贈品、鮪魚特價、及招待紅盤優惠活動吸客。業者透露，目前店家數為35家，繼基隆店、楊梅店加入後，總店數將來到37家，「今年目標是展店到40家」。