號召全民支持國產水產品　食魚教育巡迴講座開跑

為響應食農教育法公布實施已屆滿一年，行政院農業委員會漁業署於今（2023）年6月起舉辦校園食魚教育文化巡迴講座30場次為序曲，並在暑假期間邀請學校老師及營養師共同參與食魚教育研習講習3場次，及於8月26日在台中科博館舉行戶外親子食魚園遊會，帶領民眾對飲食營養、在地永續等多面向主題的認識，將食魚教育融入全民日常生活，同時透過全台學校、台灣養殖漁業發展基金會、中華民國養殖漁業發展協會及各地漁會等合作，攜手公私部門帶動全民共同參與食魚教育風氣，帶動全民食魚。
記者黃仁杰／台北報導
漁業署說明，自106年起攜手台灣養殖漁業發展基金會每年在全台各國小舉辦食魚文化巡迴講座，透過行動話劇、唱遊及闖關一系列活動，將國產魚知識用有趣又易理解的方式呈現，讓學生能知魚、識魚及食魚，進而影響家人支持國產漁產品，迄今已在150所國小辦理巡迴講座，總觸及人數已達35,000人次，並每年舉辦教師及營養師研習活動，透過校園講座、教案競賽、教材教具設計、研習講座及參訪活動等方式，以培育更多的種子教師，並於去（2022）年舉辦全國國產水產品教案徵選競賽，提供教師合宜教案，期將食魚教育融入校園教育一環推廣；另輔導漁會與學校或團膳業者合作，將國產魚導入校園午餐食材，引入校園午餐國產魚食材超過3,000噸。
漁業署表示，自109年起每年選定兒童樂園、百貨公司前廣場及科博館等地舉辦戶外親子食魚園遊會，邀集各地辦理食魚教育團體展現成果，讓民眾能透過寓教於樂方式認識漁業，迄今已有18,000人次參與。另透過各地漁會及養殖協會在漁村地區辦理漁業技藝傳承及婦女培力計畫，以「吃在地、食當季」為主軸發展各項課程，將食魚教育納入漁村青少年及婦女輔導活動，每年有12,000人次參加，以鼓勵國人更加重視食魚教育議題，開始知魚、懂魚，進而愛上吃魚，培養食當季、吃在地的永續精神。
漁業署為深耕食魚教育發展，今年度除持續辦理校園食魚文化巡迴講座、食魚教育教師研習講座；特別於8月26日在台中科博館辦理戶外親子食魚園遊會，為9月在台中辦理的全國漁民節暖身；透過食農教育之三面六項架構，帶動實踐「農業生活與環境」、「飲食健康與消費」、「飲食生活與文化」三面向，並延伸「農業生產與安全」、「農業與環境」、「飲食與健康」、「飲食消費與生活型態」、「飲食文化」、「飲食習慣」六項主題及相關學習內容。