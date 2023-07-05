氣爆VS.一般燒燙傷　氣爆治療、修復之路更困難？醫師指出須依3項評估

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燒燙傷深度、面積 如何評估計算？在臨床上，燒燙傷會以皮膚受傷的深度、範圍來作為嚴重度的其中一個評估指標。在深度方面，陳俊賓醫師提到，會依影響到的皮膚深度來做一級、二級、三級、四級區別：
- 一級：
- 二級：
- 三級：
- 四級：
至於範圍的部分，也就是燒燙傷表面積的大小，通常會採用Wallace九則計算法來估算。以成人來說，頭頸部、左上肢、右上肢、左大腿、右大腿、左小腿、右小腿各為9%，軀幹、背部各為18%，會陰部為1%。
除了Wallace九則計算法估算外，也有較簡易的算法，以患者手掌大小為基準，1個手掌大小的傷口大小，相當於身體表面積的1%。
氣爆須關注系統性損傷 吸入性傷害為「重度」傷害除了皮膚損傷的深度、表面積外，陳俊賓醫師指出，還有一些系統性的損傷也都會影響到病人的預後結果，包括吸入性傷害會影響到呼吸道、肺部等，或是其他黏膜組織的影響等，所以除了一般燒燙傷常看到的皮膚狀況以外，氣爆意外中還有多一層這樣的狀況需要關注。
根據陽光基金會資料顯示，燒燙傷嚴重程度分為輕度、中度、重度，成人二級傷燙傷面積＜15%或三級燒燙傷＜2%屬於「輕度」；二級傷燙傷面積為15%－25%或三級燒燙傷為2%－10%則為「中度」；二級傷燙傷面積＞25%或三級燒燙傷＞10%則為「重度」。
此外，只要有吸入性傷害都屬於「重度」。陳俊賓醫師提到，由於氣爆導致的灼傷、呼吸性傷害等，會造成身體處於一個很嚴重的發炎狀態，後續還有感染的可能性，其實是相當複雜的情況，在氣爆意外中除非傷勢真的很輕微可以自行就醫，不然都需要119緊急醫療協助。
而此次竹北氣爆意外中受傷的16歲少年傷勢可說是相當嚴重，長庚醫院在意外發生後三天表示，傷者仍有併發症與感染風險，後續需多次清創與植皮，大面積燒傷治療是很漫長與艱辛的路程，可能長達數月住院多次手術與後續數年的復健伴隨疤痕問題，長庚醫院所有醫護人員當盡全力提供最好醫療與照護。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58421
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