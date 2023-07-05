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氣爆VS.一般燒燙傷　氣爆治療、修復之路更困難？醫師指出須依3項評估

氣爆VS.一般燒燙傷　氣爆治療、修復之路更困難？醫師指出須依3項評估
氣爆VS.一般燒燙傷　氣爆治療、修復之路更困難？醫師指出須依3項評估

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】6月24日新竹縣竹北市因瓦斯外洩發生嚴重氣爆案，一名16歲少年遭全身燒燙傷，面積超過9成，傷勢相當嚴重。未來修復之路是否會比一般燒燙傷患者更艱難呢？

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長庚醫院皮膚科主治醫師陳俊賓表示，一般氣爆範圍都很廣，所以相對來說嚴重度也算蠻高的，不過很難直接就「發生原因」來比較氣爆、一般燒燙傷患者的修復或治療困難度，主要還是須依受傷面積、深度，以及其他系統性傷害來評估。

燒燙傷深度、面積　如何評估計算？

在臨床上，燒燙傷會以皮膚受傷的深度、範圍來作為嚴重度的其中一個評估指標。在深度方面，陳俊賓醫師提到，會依影響到的皮膚深度來做一級、二級、三級、四級區別：

  • 一級：
受傷範圍為皮膚表皮，傷口紅腫無水泡，有痛感

  • 二級：
淺二級受傷範圍為表皮層與真皮層約三分之一處，皮膚紅腫、有水泡，有劇烈疼痛；深二級則為表皮層及真皮深層，皮膚呈淺紅色、有白色大水泡，較無疼痛感

  • 三級：
受傷範圍為全層皮膚，皮膚成焦黑或蒼白，無疼痛感

  • 四級：
受傷範圍深及肌肉、骨骼，呈焦炭狀，無痛感

至於範圍的部分，也就是燒燙傷表面積的大小，通常會採用Wallace九則計算法來估算。以成人來說，頭頸部、左上肢、右上肢、左大腿、右大腿、左小腿、右小腿各為9%，軀幹、背部各為18%，會陰部為1%。

除了Wallace九則計算法估算外，也有較簡易的算法，以患者手掌大小為基準，1個手掌大小的傷口大小，相當於身體表面積的1%。

氣爆須關注系統性損傷　吸入性傷害為「重度」傷害

除了皮膚損傷的深度、表面積外，陳俊賓醫師指出，還有一些系統性的損傷也都會影響到病人的預後結果，包括吸入性傷害會影響到呼吸道、肺部等，或是其他黏膜組織的影響等，所以除了一般燒燙傷常看到的皮膚狀況以外，氣爆意外中還有多一層這樣的狀況需要關注。

根據陽光基金會資料顯示，燒燙傷嚴重程度分為輕度、中度、重度，成人二級傷燙傷面積＜15%或三級燒燙傷＜2%屬於「輕度」；二級傷燙傷面積為15%－25%或三級燒燙傷為2%－10%則為「中度」；二級傷燙傷面積＞25%或三級燒燙傷＞10%則為「重度」。

此外，只要有吸入性傷害都屬於「重度」。陳俊賓醫師提到，由於氣爆導致的灼傷、呼吸性傷害等，會造成身體處於一個很嚴重的發炎狀態，後續還有感染的可能性，其實是相當複雜的情況，在氣爆意外中除非傷勢真的很輕微可以自行就醫，不然都需要119緊急醫療協助。

而此次竹北氣爆意外中受傷的16歲少年傷勢可說是相當嚴重，長庚醫院在意外發生後三天表示，傷者仍有併發症與感染風險，後續需多次清創與植皮，大面積燒傷治療是很漫長與艱辛的路程，可能長達數月住院多次手術與後續數年的復健伴隨疤痕問題，長庚醫院所有醫護人員當盡全力提供最好醫療與照護。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58421

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