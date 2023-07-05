大稻埕煙火秀今晚登場！通勤族注意　每週三「這些路段」快避開

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🔴「2023大稻埕夏日節」每週三交通管制範圍
📍車輛管制(19點至21點30分)
▪淡5及4號水門車輛(含機車、自行車)禁止進入，淡3號水門車「只出不進」，並視現場人潮狀況彈性管制。
▪綠17及紅33公車堤外道路「站位取消」
📍單車管制(18點至21點30分)
Youbike2.0大稻碼頭租借站及台北市河濱自行車租借站(大稻埕站)「暫停營運」，並不提供借還服務。
📍行人管制
▪19點30至21點，忠孝橋及臺北橋之臺北新北兩端人行道，「管制行人通行」
▪19點至21點，敦煌景觀平台人流管制3000人，「自行禁止進入」
▪19點至21點，連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道之「大地重現」陸橋，「淨空管制」
至於8月20日的最後一場高空煙火秀，預料將吸引更多人潮，因此當天會擴大管制時間與範圍，20日從早上6時至下午3時30分，淡1、2、3、4、5、5-1號水門車輛只出不進，媒體、消防車、救護車及持有通行證車輛可通行淡1、3、5號水門。下午3時30分至晚上11時，淡1、2、3、5、5-1、6號水門完全管制車輛進出；淡4號水門為緊急應變通道，實施必要人、車管制。
下午5時至晚上11時實施交通管制，管制範圍從涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－鄭州路-西寧北路-忠孝西路－環河北路所圍區域，除環河北路外，其餘均不含道路，屆時將管制車輛進入，但當地住戶的車輛除外。