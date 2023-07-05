快訊／下班要注意！「5縣市」發豪雨特報　雨彈狂轟到入夜

大稻埕煙火秀今晚登場！通勤族注意　每週三「這些路段」快避開

▲「2023大稻埕夏日節」自7月1日起正式登場，而今（5）日更將迎來首波煙火秀，預料將吸引大批人潮前往，附近範圍的交管範圍與事項曝光。（圖／台北旅遊網）
▲「2023大稻埕夏日節」自7月1日起正式登場，而今（5）日更將迎來首波煙火秀，預料將吸引大批人潮前往，附近範圍的交管範圍與事項曝光。（圖／台北旅遊網）

記者潘毅/綜合報導

「2023大稻埕夏日節」自7月1日起正式登場，而今（5）日更將迎來首波煙火秀，預料將吸引大批人潮前往，北市觀傳局也宣布了附近範圍的交管範圍，北市交通局更提醒開車通勤民眾，在每週三晚間7至9點盡量避免行駛「忠孝橋」、「台北橋」兩處要道，避免塞車。

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▲台北橋是連接新北市三重與台北市大同區的交通要道。（圖／google地圖）
▲台北橋是連接新北市三重與台北市大同區的交通要道。（圖／google地圖）
「2023大稻埕夏日節」活動從7月1日到8月20日，期間每週三的晚間8點30分，都會有長達180秒的煙火秀，在大稻埕的夜空上綻放，預料將迎來大批觀賞人潮。觀傳局也指出，雖然每週三的主題煙火秀選在晚間8點半施放，已經避開下班最尖峰時段，降低對交通的影響，活動現場周圍也將祭出交通管制措施。

🔴「2023大稻埕夏日節」每週三交通管制範圍

📍車輛管制(19點至21點30分)
▪淡5及4號水門車輛(含機車、自行車)禁止進入，淡3號水門車「只出不進」，並視現場人潮狀況彈性管制。

▪綠17及紅33公車堤外道路「站位取消」

📍單車管制(18點至21點30分)
Youbike2.0大稻碼頭租借站及台北市河濱自行車租借站(大稻埕站)「暫停營運」，並不提供借還服務。

📍行人管制
▪19點30至21點，忠孝橋及臺北橋之臺北新北兩端人行道，「管制行人通行」

▪19點至21點，敦煌景觀平台人流管制3000人，「自行禁止進入」
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▪19點至21點，連結迪化污水廠附屬公園至堤外自行車道之「大地重現」陸橋，「淨空管制」

▲「2023大稻埕夏日節」每週三交通管制範圍。（圖／台北市觀傳局）
▲「2023大稻埕夏日節」每週三交通管制範圍。（圖／台北市觀傳局）
至於8月20日的最後一場高空煙火秀，預料將吸引更多人潮，因此當天會擴大管制時間與範圍，20日從早上6時至下午3時30分，淡1、2、3、4、5、5-1號水門車輛只出不進，媒體、消防車、救護車及持有通行證車輛可通行淡1、3、5號水門。下午3時30分至晚上11時，淡1、2、3、5、5-1、6號水門完全管制車輛進出；淡4號水門為緊急應變通道，實施必要人、車管制。

下午5時至晚上11時實施交通管制，管制範圍從涼州街－延平北路－長安西路－塔城街－鄭州路-西寧北路-忠孝西路－環河北路所圍區域，除環河北路外，其餘均不含道路，屆時將管制車輛進入，但當地住戶的車輛除外。

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