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擁有自體免疫甲狀腺炎體質，容易發生產後甲狀腺炎
台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區內分泌及新陳代謝科主治醫師王舜禾解釋，「產後甲狀腺炎」屬於自體免疫甲狀腺炎，又稱橋本氏甲狀腺炎，發病原因主要是病人本身有「自體免疫甲狀腺炎的體質」，生產後因免疫反彈，疾病被誘發且加重。這名 28 歲的媽媽，本身就有甲狀腺賀爾蒙不足（甲狀腺低下）的問題。
為什麼會免疫反彈呢？王舜禾說明，在正常生理中，胎兒有一半基因來自於父親，為了防止母親的免疫細胞認為胎兒是外來物而攻擊胎兒，母體會在懷孕期間自動下調自體免疫力，形成免疫「容忍期」，但在分娩後母體免疫力會「大幅反彈」。也是許多自體免疫疾病，容易在產後 2 至 6 個月內發生的緣故，而「產後甲狀腺炎」正是自體免疫疾病的其中一種。
產後甲狀腺炎 3 階段
- 亢進期：在發病初期的 1 至 2 個月，病人可能會出現「甲狀腺亢進」的症狀，如心悸、冒汗、手抖、失眠、排便次數增加與體重減輕等症狀。
- 低下期：在發病後約 3 到 6 個月之間，病人會開始經歷「甲狀腺低下」的相關症狀，如嗜睡、無力、疲倦、怕冷與體重增加等症狀。
- 恢復期：有部分病人在發病 6 個月後，會自行回復正常，但也有部分的人會無法自行回復，需要長期補充甲狀腺賀爾蒙。
在臨床上，自體免疫甲狀腺炎可以藉由抽血與超音波診斷。王舜禾指出，過去研究顯示，自體免疫甲狀腺炎的患者有 9 成以上有抗甲狀腺過氧化酶抗體，因此可以抽血來判斷是否有相關體質。另外，又因甲狀腺可能反覆發炎，因此透過超音波，可見甲狀腺呈現不均勻回音，以此來診斷。
王舜禾建議，有自體免疫甲狀腺炎體質的患者，透過生活型態的控制來預防疾病加重。比如飲食方面應避免大量攝取海中的植物，如海帶、海苔與昆布等；亢進期時，需要避免咖啡因類食物，如咖啡與茶。日常作息方面，則須儘量維持規律、睡眠充足、適時舒壓與不抽菸。
如果遇到相關症狀發生，王舜禾提醒病患，應前往內分泌科門診求診，他分享，這位 28 歲的個案，接受了甲狀腺賀爾蒙的初步補充與治療，1 個月後，她的疲憊感已大幅解除，體重也開始下降，病況已逐漸好轉。他也強調，如同該名個案，絕大部份的病人都可透過簡單的治療獲得良好控制。
文／陳韋彤 圖／楊紹楚
諮詢專家：台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區內分泌及新陳代謝科主治醫師王舜禾
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 產後甲狀腺炎讓人忽瘦又忽胖！發病原因與「這體質」有關