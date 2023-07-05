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口訣一：沖
「沖」的目的是降溫，並不是把傷口沖乾淨，千萬不能對著傷口沖水，尤其是已經有水泡的傷口，否則容易造成感染，也建議隔著衣服沖水。 另外，「流動的水」更容易帶走皮膚上的高溫，因此沖水需使用水龍頭的水，使用冰塊的效果反而並不好。一般的輕度燙傷，大約沖水 10 至 15 分鐘即可。
口訣二： 脫
「脱」是希望衣服跟傷口不要黏在一起，黏在一起會增加處理的困難，因此可以把衣服剪開，避免跟傷口摩擦。但如果是已經黏在一起的傷口，就別再硬扯衣服，導致傷口越變越大。此時直接送醫求助，由專業醫護人員處理最好。
口訣三：泡
把已經初步降溫的傷口泡在水中，可以降低疼痛，但如果泡太久，反而會讓傷口處的皮膚組織水腫，更容易壞死；如果是有髒污的傷口，如被熱湯、熱油噴到，就不應泡水處理，否則容易有感染，只有乾淨的小傷口可以泡水，且泡的時候不建議超過 5 分鐘。
口訣四：蓋
蓋是為了讓泡水而腫脹的組織不要接觸空氣，也不要因為泡水泡太久而失溫，因此只要用濕潤、乾淨的衣物蓋住即可。如果孩子已經開始發抖，就再用乾爽的衣物包住身體，避免失溫，然後盡快送醫。
口訣五：送
如果是乾淨的小傷口，可以觀察幾天，看有沒有水泡出現再決定是否送醫。如果是髒污的傷口，可能有碰到食物、油，或任何比較髒的東西，都建議送醫處理，避免傷口感染。大面積的燒燙傷更不用說，直接送醫處理。 到醫院時，緊急狀況可以直接去急診，若是比較小的傷口，孩子沒有發燒、活動力十足，就可以掛整形外科、皮膚科等科別來處理。
另外燒燙傷分成 5 類，透過日常預防與注意安全，可有效避免燙傷傷害。包含：
- 液體燙傷：在有小朋友的家中，幾乎是最常發生在家中的意外傷害，往往因為小孩子不小心被滾燙的開水、熱湯、熱茶燙到。
- 火燒傷：因瓦斯爆炸、電線走火，或是目前大家最常使用的防疫品酒精所引發的火焰燃燒。此種燒傷會合併有毒氣體所造成支氣管及肺部的損傷，屬於死亡率極高類型。
- 化學灼傷：如被硫酸、硝酸、強鹼等化學物質噴灑到，會引發皮膚組織蛋白變性，造成脫水、皂化等變化，常見於面部及眼部的嚴重傷害。
- 電灼傷：嚴重的電灼傷通常為高壓電所引起，又分為電流燒傷、電弧傷及火花燒傷。此為相當嚴重的急症，雖然外表可能看似無異常，但電在人體所經過的地方其實都會留下嚴重的傷害。
- 其他：常見還有接觸性燙傷，像是被排氣管燙傷、太陽曬傷、帶冷凍傷、幅射線燒傷、蒸汽燙傷等也都是燒燙傷的一種。
文／陳韋彤 圖／楊紹楚
諮詢專家：國泰醫院整形外科主治醫師李柏穎
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 兒童智慧型手錶突爆炸！不只火燒傷，日常生活還有 5 種燒燙傷危機