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常春藤美籍外師奉獻台灣教育 23年薪資7成捐助弱勢

▲常春藤教室裡的「哈尼克斯圓桌」(Harkness table)，讓每位學生都是主角，師生和同學之間開放式討論。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.5)
▲常春藤教室裡的「哈尼克斯圓桌」(Harkness table)，讓每位學生都是主角，師生和同學之間開放式討論。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.5)

記者金武鳯/台中報導

來自美國的80歲外師闕思嘉，是台中市常春藤國際學校總監。奉獻教育23年，早已把台灣當成第二故鄉。闕思嘉幼時家境貧寒，全靠獎學金完成學業。自己經歷貧窮無助之苦，讓闕思嘉萌生「助弱」心願，任教收入7成全捐出幫助弱勢，也鼓勵學生多元學習外，多多參與社會服務。闕思嘉要「活到老教到老」，希望為台灣培育更多未來菁英。

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投身教育40餘年的闕思嘉，早年行走各國創校教學，曾在日本、貝魯特及美國等國辦學。57歲因緣際會來到台灣，首先接觸的就是常春藤國際學校。闕思嘉憶及過往表示，當年常春藤僅有28名學生，這挑起他的鬥志，要將這所學校辦好。為此，他決定將美式教育帶到台中，希望讓台灣的孩子不必當小小留學生，也能接受全人發展的美式教育。

▲常春藤美籍外師闕思嘉奉獻台灣教育23年，滿頭白髮的他依舊熱情教育，要活到老教到老。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.5)
▲常春藤美籍外師闕思嘉奉獻台灣教育23年，滿頭白髮的他依舊熱情教育，要活到老教到老。（圖／記者金武鳳攝，2023.7.5)
闕思嘉表示，美式教育重視學生獨立思考，他很鼓勵學生發表意見，常春藤教室裡的「哈尼克斯圓桌」(Harkness table)，讓每位學生都是主角，師生和同學之間開放式討論，彼此密切的互動和分享，讓課程不是單向的教與學，而是多元而豐富的創造與啟發。如此，不論老師或學生都能感受到教與學的樂趣，學生更學會主動學習與研究。

已經滿頭白髮的闕思嘉，與學生相處就像是「家中爺爺」，彼此分享人生經歷，一起求知求新求變。闕思嘉鼓勵學生多元學習、多多參與社團及志願服務，開拓胸襟與眼界。他經常利用周六，帶領學生外出養老院、火車站街友聚集處或海邊淨灘做公益，曾經也和移民署合作，讓移民署行動列車開進校園進行多語宣導，以防堵非洲豬瘟。闕思嘉認為，身教重於言教，「當學生看見你的熱情，學習和向上的心，自然就會被激發出來！」

闕思嘉很喜歡台灣，為台灣作育英才20餘年，更把助弱心願付諸行動，20餘年任教收入，七成回捐學校幫助學子讀書圓夢，也救濟急難弱勢。他鼓勵每人都該捐出薪資所得的一成回饋社會。今年應屆畢業生吳璽恩，2年前從美國德州返國求學。她分享在常春藤的日子，除了美式開放教育，與國外學制能銜接，她很適應外，闕思嘉身教重於言教的啟示，讓她受益匪淺。



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