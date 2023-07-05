常春藤美籍外師奉獻台灣教育 23年薪資7成捐助弱勢

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闕思嘉表示，美式教育重視學生獨立思考，他很鼓勵學生發表意見，常春藤教室裡的「哈尼克斯圓桌」(Harkness table)，讓每位學生都是主角，師生和同學之間開放式討論，彼此密切的互動和分享，讓課程不是單向的教與學，而是多元而豐富的創造與啟發。如此，不論老師或學生都能感受到教與學的樂趣，學生更學會主動學習與研究。
已經滿頭白髮的闕思嘉，與學生相處就像是「家中爺爺」，彼此分享人生經歷，一起求知求新求變。闕思嘉鼓勵學生多元學習、多多參與社團及志願服務，開拓胸襟與眼界。他經常利用周六，帶領學生外出養老院、火車站街友聚集處或海邊淨灘做公益，曾經也和移民署合作，讓移民署行動列車開進校園進行多語宣導，以防堵非洲豬瘟。闕思嘉認為，身教重於言教，「當學生看見你的熱情，學習和向上的心，自然就會被激發出來！」
闕思嘉很喜歡台灣，為台灣作育英才20餘年，更把助弱心願付諸行動，20餘年任教收入，七成回捐學校幫助學子讀書圓夢，也救濟急難弱勢。他鼓勵每人都該捐出薪資所得的一成回饋社會。今年應屆畢業生吳璽恩，2年前從美國德州返國求學。她分享在常春藤的日子，除了美式開放教育，與國外學制能銜接，她很適應外，闕思嘉身教重於言教的啟示，讓她受益匪淺。